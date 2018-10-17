В Польше часть российского газа заменят на американский

В Польше подписан контракт на поставку сжиженного газа из США в течение ближайших 20 лет, заявил глава национального нефтегазового концерна PGNiG Петр Возьняк.

В рамках договоров с тремя компаниями, Польша ежегодно будет покупать больше пяти миллиардов кубометров природного газа (страна потребляет около 16 миллиардов кубометров в год). Поставки будут проходить по формуле Free on Board. Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения. Глава нефтегазового концерна уточнил, что рассматривается увеличение объема поставок американского газа в будущем.

Стоимость сделки пока не разглашается. В сентябре во время визита в Варшаву президент США Дональд Трамп обещал стране поставки "огромного количества топлива по хорошей цене".

Постепенное снижение зависимости от российского газа – стратегическая цель польского правительства. В стране давно недовольны высокими ценами на российское топливо, чью стоимость считают политически мотивированной. Польский национальный нефтегазовый концерн по этому поводу подал иск в арбитражный суд в Стокгольме против Газпрома.

В Польше также негативно относятся к строительству газопровода "Северный поток - 2" , который будет поставлять газ из России в Германию.

В первой половине 2018 году Россия обеспечила 75 процентов потребления природного газа в Польше. Договоренность с американскими компаниями – подготовка к изменению положений контракта по поставке газа из России, который истекает в 2022 году.