Кокорин и Мамаев просят перевести их под домашний арест

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные по подозрению в хулиганстве и избиении нескольких человек, подали прошение о переводе под домашний арест. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она пояснила, что "возможно, будет принято соответствующее решение".

В то же время на очной ставке с жертвами избиения, которая прошла во вторник, Александр Кокорин признал, что оскорблял главу департамента Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку. Адвокат Пака Роман Удунян заявил, что у чиновника остались претензии, с которыми он изначально выступил в суде, и на примирение он не пойдет. Также адвокат подтвердил, что чиновник в равной степени обвиняет всех участников нападения. Во вторник агентство РИА Новости сообщало со ссылкой на адвоката Наталью Шатихину, что у Пака нет претензий к Мамаеву.

При этом Кокорин, как и Мамаев, извинился перед пострадавшими и заверил, что хочет найти с ними общий язык. Адвокаты футболиста и его младшего брата Кирилла, также участвовавшего в нападении, сообщили, что оба Кокорина раскаиваются в содеянном и предлагают мировую.

В свою очередь адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что никаких официальных обвинений ни одному из нападавших еще не предъявлялось. "Следствие еще будет продолжать изучение произошедшего. Нужно дождаться заключения судебно-медицинских экспертиз. Они подтвердят, были ли это побои или какой-либо другой вред здоровью: он может быть легкой, средней тяжести", – заключил адвокат Мамаева.

Утром 8 октября, выходя из стрип-клуба в центре Москвы, Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также еще несколько человек, находившиеся с ними в одной компании, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, сделавшего им замечание за непристойное поведение.

После этого футболисты и их друзья пошли в кофейню неподалеку от стрип-клуба, где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании-разработчика лимузина Владимира Путина ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина, которые сделали им замечание за нецензурную брань.

11 октября Тверской районный суд Москвы арестовал нападавших на два месяца по подозрению в хулиганстве, совершенном по предварительному сговору, и побоях. Арестованным грозит до семи лет заключения. Свою вину они признают частично.