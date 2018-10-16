Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в драке с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, заявил, что у него нет претензий к Мамаеву. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Пака Наталью Шатихину.

"Как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Денису Климентьевичу Паку он не участвовал", – отметила адвокат. Защитник Мамаева добавила, что Пак не слышал каких-либо выкриков и оскорблений со стороны футболиста.

Ранее во вторник с Мамаевым, Кокориным и потерпевшими были проведены очные ставки в СИЗО "Бутырка", сообщает "Коммерсант". Кроме футболистов и Пака на них присутствовали руководитель государственного предприятия "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук, также пострадавшие от футболистов. Им Мамаев принес извинения и предложил официальное примирение с выплатой компенсации, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвоката футболиста Игоря Бушманова.

Источники агентств РБК и ТАСС рассказали, что Мамаеву предъявлены обвинения по статье "Побои". Однако адвокат футболиста заявил, что официальные обвинения ему пока не предъявлялись.

Утром 8 октября, выходя из стрип-клуба в центре Москвы, Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также еще несколько человек, находившихся с ними в одной компании, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, сделавшего им замечание за непристойное поведение.

После этого футболисты и их друзья пошли в кофейню неподалеку от стрип-клуба, где подрались с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственной компании-разработчика лимузина Владимира Путина ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным, которые сделали им замечание за нецензурную брань.

11 октября Тверской районный суд Москвы арестовал футболистов, им предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном по предварительному сговору, и побоях. Игрокам грозит до семи лет заключения. Свою вину они признают частично.

В понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин наградил пострадавших чиновников государственными наградами чиновников. Денис Пак награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а Сергей Гайсин – орденом Александра Невского за участие в разработке "Единой модульной платформы" – эксклюзивного лимузина для президента России.