Турецкая полиция начала обыск резиденции саудовского консула

Турецкие следователи начали обыск резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает BBC. Власти Турции рассчитывают найти на территории здания улики по делу об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги.
Саудовский оппозиционный журналист Хашогги, сотрудничавший с газетой Wahington Post, исчез 2 октября после посещения консульства в Стамбуле. Власти Турции подозревают, что он мог быть убит на территории консульства и захоронен во дворе дома консула.
Хашогги бежал из Саудовской Аравии и получил вид на жительство в США. В своих публикациях он выступал против политики Эр-Рияда. Консульство он посетил, чтобы получить документы о разводе. Турецкая газета Yeni Safak сообщила, что у нее есть аудиозапись допроса и пыток журналиста на территории консульства. На одной из них саудовский генконсул Мухаммед Ибрагим аль-Утейби просит пытать Хашогги за пределами диппредставительства, чтобы "не создавать ему проблем", цитирует газету Associated Press.
В среду газета The New York Times сообщила, что пятеро подозреваемых в деле об исчезновении журналиста могут быть связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
По данным издания, один из фигурантов расследования турецкой полиции – Махер Абдулазиз Мутреб – часто находился рядом с принцем во время его международных визитов. Еще трое подозреваемых, по данным газеты, связаны с охраной принца; пятый подозреваемый – судебный врач из министерства здравоохранения Саудовской Аравии.
Во вторник президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что США запросили у Турции записи допроса и пыток Хашогги. Ряд изданий рассказали со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия готовится признать убийство журналиста как событие, произошедшее вне контроля властей королевства.
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