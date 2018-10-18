The Washington Post опубликовала последнюю статью Джамаля Хашогги

Газета The Washington Post опубликовала последнюю статью, над которой работал саудовский журналист издания Джамаль Хашогги. Материал получил название "Больше всего арабскому миру нужна свобода слова".

В нем Хашогги говорит о необходимости свободной прессы в арабских странах. По его мнению, сейчас жители этих стран не могут решать и обсуждать вопросы, затрагивающие регион и их повседневную жизнь. Вместо этого в общественном сознании доминирует государственная повестка, и многие, хотя и не верят в нее, становятся жертвами ложной информации.

Хашогги также говорит, что власти арабских стран оказывают давление на независимых журналистов, контролируют прессу и ограничивают доступ в интернет. Из-за этого местные журналисты сами предпочитают молчать, даже когда речь идет об арестах их коллег.

Хашогги считает, что после протестов во время "арабской весны" в 2011 году общества в регионе либо вернулись к прежнему состоянию, либо столкнулись с еще более жесткими условиями, чем раньше. Журналист заявил о необходимости прессы на арабском языке, которая будет информировать о событиях в мире. Он также считает необходимым создание некой независимой международной платформы, с помощью которой простые жители арабских стран могли бы решать проблемы своих обществ.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября. Последний раз его видели, когда он входил в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти считают, что там он был убит. Два дня назад полиция обыскала консульство. Вчера обыск провели также в резиденции саудовского консула.

CNN и The New York Times со ссылкой на источники ранее сообщали, что Хашогги убили люди из окружения саудовского наследного принца Мохаммеда Салмана. Эр-Рияд это отрицает.