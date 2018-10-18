Facebook создал отдел по борьбе с вмешательством в выборы

Социальная сеть Facebook создала специальный отдел по борьбе с вмешательством в выборы. Так называемый "командный пункт" будет предотвращать распространение ложной информации, сообщает агентство Франс-Пресс.

Команду по борьбе с фейковыми новостями разместили в Калифорнии. В новом отделе будут работать около 20 человек – это эксперты в области аналитики и программирования. Они будут следить за подозрительными аккаунтами во время выборов в США и Бразилии. 28 октября в Бразилии пройдет второй тур выборов президента; промежуточные выборы в американский Конгресс намечены на 6 ноября.

В марте стало известно об утечке через компанию Cambridge Analytica данных 87 миллионов пользователей Facebook. Все это происходит на фоне продолжающегося в США расследования о вмешательстве России в американские выборы, в том числе и с использованием Facebook.

Соцсеть удалила почти 300 аккаунтов, связанных с российской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований. Вашингтон обвиняет это агентство в причастности к вмешательству в президентские выборы в США, которые прошли в 2016 году. Москва подобные обвинения неоднократно отвергала.