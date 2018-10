"Только после вас": россияне не спешат в рай, обещанный Путиным

От выступления Владимира Путина на дискуссионном форуме "Валдай" (который по-прежнему проходит в Сочи) традиционно ждали программных высказываний - и дождались. Президент заявил, что Россия не боится конфликта с другими странами, потому что граждане страны готовы отдать жизнь за Отечество; кроме того, в случае ядерного удара россияне сразу попадут в рай, а те, кто его нанес, "просто сдохнут". Кстати, тема форума в этом году - "Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке".

​Анна Керман:

Если есть минутка - скажите, пожалуйста, вы тоже это видите? Он правда сказал вот это вот? Такое ощущение, что у меня какой-то чудовищный бэд-трип с изменой, если честно.

Андрей Десницкий:

Такого светлого будущего - попасть в рай по итогам ядерной войны - нам еще ни один правитель не обещал.

Спасибо, не надо.

Данила Гальперович:

We fear nothing! Because we’re stupid!

"Мы вообще ничего не боимся - страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость и суверенитет. Далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за отечество, а у нас есть", - сказал В.Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

Кирилл Шулика:

Слушаю Путина на Валдайском форуме. Такое впечатление, что переместился куда-то на машине времени. Это что-то даже не из Брежнева и вообще не из прошлого века, скорее, из позапрошлого. Просто какая-то удивительная архаика. Тут даже вопрос согласен ты или нет вторичен, это просто речь из прошлого. У них нет ни образа будущего, ни вообще будущего, которого они боятся.

Михаил Батин:

Со мной все много спорили, а я всегда говорил, что Путин ровно так и рассуждает. Он не боится войны, потому что собирается в рай. Я лично очень высоко оцениваю вероятность ядерной войны, более 80 процентов. По той причине, что эскалация напряженности растет, а вот антивоенной инициативы не существует и движения в сторону мира нет.

Роман Попков:

Представляю, как Юрий Владимирович Андропов (к примеру) отвечает в письме Саманте Смит: "Дорогая Саманта, мы мирные люди, но если на нас нападут, мы сотрем вас в порошок, вы сдохнете, а мы полетим в рай".

Вот Рейган бы охренел, а?

Юрий Альберт:

Сразу видно - наш Президент прекрасно понимает, что по-другому нас в Рай не возьмут.

Перспектива оказаться в раю вместо того, чтобы пожить в нормально функционирующей стране, многих комментаторов не порадовала.

Леонид Лялин:

останется у россиян икона

вода да хлеба каравай

поел попил перекрестился

и в рай

Игорь Эйдман:

Его Высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство :)

Утешил отец родной население - ни беда, что всем нам скоро хана, зато в рай попадем.

Многие известные диктаторы (Гитлер в их числе) были одержимы влечением к смерти (Танатос по Фрейду), агрессии и деструкции. Причем просто саморазрушение их не устраивало. Они стремились забрать с собой на тот свет как можно больше других людей и развязывали для этого самоубийственные войны.

Вот и Путин видимо одержим Танатос и зовет нас всех к себе в клуб самоубийц-патриотов. Мол: "живы мы покуда, фронтовая голь, а погибнем - райская дорога".

Нет уж увольте, господин больной, только после Вас!

Остап Кармоди:

Пишут, что Путин готов принять мученическую смерть за отечество.

Похвально, но как-то избыточно. Эмиграции в Иран вполне бы хватило.

Как воспринимает подобные заявления поклонник президента, демонстрирует Сергей Марков:

Что значит заявление Путина о ядерной войне? 1. Он верховный главнокомандующий и обязан время от времени делать такие заявления, - о готовности применить ядерное оружие в случае ядерной агрессии против России. Все главы ядерных держав время от времени делают такие заявления. 2. Видимо, есть сейчас особые опасения по поводу возможных агрессивных действий западных стран, которые атакуют Россию в рамках гибридной войны уже совсем оголтело. 3. Все что нужно, Путин делает с присущим ему шармом и хорошим чувством юмора. Сейчас тоже. 4. По факту более важно заявление Путина по Донбассу. Он заявил, что если киевский режим начнет масштабную военную операцию против Донбасса, то Россия пойдет по абхазскому сценарию. То есть признает республики Донбасса и окажет им всю необходимую помощь. 5. Возможно, заявление о ядерной войне связано и с опасениями Путина, что США могут отдать приказ ВСУ начать войну, а потом планируют вмешаться сами и устроить войну с Россией на территории Украины. Судя по всему , там безумцев хватает. Им и направлено предостережение Путина. С юмором и шармом. Как всегда.

Над словами Путина в зале действительно смеялись, как над удачной шуткой, что многим показалось неуместным.

Альфред Кох:

А если люди заливаются смехом, когда им сообщают, что они все умрут как мученики, то это что значит?

Вот какой-то старший сенсей сообщает молодым летчикам-камикадзе, что они умрут как мученики. Я видел хронику. Я видел их лица. Сосредоточенные. Мужественные. Отрешенные. Они не смеялись. Им было не до смеха.

Я видел лица исламских смертников. Их показывали по телевизору. Есть кадры когда они сообщают в камеру, что идут делать свой джихад. Они тоже не смеются. У них серьезные, грустные, спокойные лица. Мысленно, для самих себя, они уже мертвы.

Но вот Путин сообщает всем находящимся в зале слушателям, что они умрут как мученики. Понятно, что он имеет в виду, что это лишь возможный сценарий, что это все не точно и т.д. И тем не менее: что здесь смешного? Почему это смешно?

Одно из двух: либо они считают Путина клоуном и хохочут просто так: клоун на сцене дал кору - вот мы и хохочем. Либо зрители сами идиоты. Какой вариант вам больше нравится?

П.С. Кстати, Путин был сильно дунувший. На мой взгляд грамм триста белой в нем уже сидело. Вот провалится мне на месте. Или даже четыреста. Плохо дело. Похоже, вождь побухивать начал: нервишки-то уже не выдерживают...

Андрей Тараканов:

Понятно, что гражданин Фюрер психически нездоровый человек, но, блин, те кто заискивающе в зале смеялись и аплодировали его ахинее про мучеников, которые попадут в рай...

Они придут сегодня домой со словами: - Жена, скорее налей мне борща, рюмку водки и давай <займёмся любовью>. Скоро нас ждет мученическая смерть за Россиюшку в ядерном пламени. Но, ты не переживай. Мы попадем в рай, а наши враги сдохнут. Ахаха.

Это так у путинских <лизоблюдов> в семьях происходит?

Многие опасаются, что на небеса возьмут не всех.

водка и мельдоний

А дети чиновников, которые живут за границей, они куда - в рай или просто сдохнут?

Татьяна Козак:

Спрашивают, как быть атеистам. Ладно верующие, им Путин уготовил рай, а ежели кто атеист?

Наталья Маршалкович:

Ты, конечно, сразу в рай, ну а я не думаю, что тоже

Лев Рубинштейн:

Рай, кстати, не резиновый.

Олег Пшеничный:

Граждане Российской Федерации, братья и сёстры!

Не попадайте в словесную ловушку! Когда ваш вождь говорит - «Мы попадём в рай», он имеет ввиду не вас, а своих приятелей.

Для всех в раю места нет. Вы как сидите в очереди в налоговую и пенсионнный, так там и останетесь.

Лучше повнимательней прислушайтесь к фразе «а они все сдохнут».

Кто-то пытается разобраться, имеет ли все это отношение к православию - и если нет, то о каком культе вообще идет речь: может, просто о культе личности?

Фёдор Крашенинников:

Вопрос в воздух: а какая конкретно религия считает, что массовое уничтожение людей в ходе отражения агрессии не считается грехом и гарантирует попадание в рай? Что за рай такой?

Это точно не православие и вообще не христианство. Это какой-то синтетический германский вотанизм 30-х годов

Максим Горюнов:

мученики, горящие в ядерном огне - это отсылка к «огненный смерти» и «гарям»:

актам массового самосожжения,

которые регулярно, вплоть до конца 19 века,

устраивали старообрядцы, не желая принимать греческий (читай, «вселенский», обряд)

«мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут» - заучит как прямая цитата из протопопа Аввакума.

новая российская церковь - это церковь горящая, церковь-мученик, пронизанная

сладким суицидальным томлением.

как пишут историки, староверы,

поджигая себя, плакали от счастья.

в этой связи, считаю, что ни Тихон (Шевкунов), ни Илларион (Алфеев) не подходят этой новой российской церкви.

их место должен занять старообрядский митрополит Корнилий: он и про смерть в огне лучше понимает, и выглядит как вокалист Laibach.

Илья Вайцман:

Путинский режим вступил в стадию фараонизации. В смысле, фараона больше волнует уже не скучная реальность, а организация своей загробной жизни - пирамиду там побольше отгрохать, мумию пошикарнее замотать, а главное - как побольше слуг и рабов с собой на тот свет затащить и всякое такое. Путина вот устроит миллиончиков сто сорок с собой прихватить. 😡

P.S. Я, собственно, только против общей цифры - верных слуг и всяких карателей пускай забирает, чтобы ему нескучно было.

У большинства, правда, подобные заявления ассоциируются в первую очередь с исламизмом - ну, или с параноидальной шизофренией.

Самсон Шоладеми:

Путин заявил, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай.

"Где каждого из нас будет ждать 72 гурий", - добавил бы я.

Сергей Пархоменко:

Минуточку.

То есть нас всех просто так - в рай.

А по семьдесят две большеокие и белокожие гурии созданные из чистейшего шафрана, мускуса и амбры, опять Ротенбергам и Золотову достанутся?

Что-то Владимир Владимирович в очередной раз не договаривает.

Но вообще это ужас, конечно. Тяжело больной человек на этом месте - большая беда. И еще хуже наши дела от того, что нет никаких шансов подвергнуть его медосмотру с участием независимых экспертов.

Александр Фельдман:

Так вполне может выражаться какой-нибудь иранский аятолла — у них попадание в рай неизбежно для всякого доброго воина во имя Аллаха и Исламской республики.

Но глава европейской страны последний раз выражался подобным образом в 1945 году. Когда призывал молодых граждан своей столицы героически погибнуть, защищая её от войск держав, явившихся за отмщением.

Антон Громов:

Наступила осень, и Владимир Владимирович традиционно психически обострился. На этот раз он выдал ядрёную смесь из сталинского тоста за «русский народ» и атомного православного исламизма (президент не зря всегда придерживался мнения, что ислам к православию ближе, чем искажённая правами человека Западное христианство, а тут ещё и разрыв РПЦ с Константинополем сильно ударил по чекистскому ЧСВ). Впрочем, каких ещё мыслей можно ожидать от человека, который приёмным сыном считает Рамзана Кадырова, а мракобеса Хабиба Нурмагомеда поздравляет лично на свой день рождения?

Естественно эти путинские идеи никакого отношения к т.н. «русскому национализму» не имеют, ведь всё это лютая смесь из советского имперского реваншизма, концепций многонациональной пролетарской советской нации и жутковатой микса апокалиптических идей православных и мусульманских фундаменталистов.

Русский и другие народы России находятся в заложниках у режима, который спокойно допускает для себя возможность использования ядерного оружия против своих геополитических конкурентов как само собой разумеющееся - заявление Путина это фактически ядерный шантаж, адресованный в первую очередь ближайшим соседям Российской Федерации. На фоне будничной готовности Кремля использовать боевые химические отравляющие вещества на территории стран НАТО (отравление Скрипалей «Новичком») – данные заявление не стоит считать блефом, к ним стоит отнестись со всей необходимой серьёзностью и наконец принять адекватные ответные меры.

Я надеюсь, что путинская фейковая «православно-зарусская» терминология не введёт западных коллег в заблуждение, и они смогут воздержаться от ненужной русофобии, ведь по всем объективным показателям (ВВП по ППС, ИЧР, данным ВОЗ, Всемирного банка, индексу Джини, всем существующим индексам свободы и т.д.) очевидно, что российская постсоветская элита проводит осознанную политику де-факто геноцида русского и других коренных народов России.

Ради удержания неограниченной феодальной власти в стране и активов своих олигархов, вроде Олега «подхвоста» Дерипаски, путинская элита готова устроить человечеству ядерный Холокост.

Воистину – никакой иностранный оккупант и агрессор не принёс народу столько горя, сколько «родная» советская власть!

Илья Лазаренко:

Путин прям пересказал сегодня сталинский «тост за русский народ». Даже про «с таким народом НАМ ничего не угрожает». Но это лирика. Реально пугает речь про мученическую смерть праведных россиян в ядерном огне. Понятно, что в путинской логике РФ никогда агрессором быть не может. И если завтра нападёт, например, на страны Балтии, то это будет освободительный поход по просьбе советских людей, стонущих под пятой прибалтийского фашизма. Ну и так далее. В этой логике ядерная война всегда будет хороша для дорогих россиян. В рай попадём. Ну совсем же кукушка едет

Сергей Абашин:

В этой фразе ужасно все. И то что он убежден или предполагает серьёзно, что в мире кто-то собирается нанести ядерный удар по России. И то, что этот сумасшедший взял нас всех в заложники и говорит о нашей смерти как своей политической стратегии. И то что в своём воспалённом мозгу он пытается имитировать религиозный язык самооправдания, полностью игнорируя язык обычной жизни человека. И то что в его фразе, что они нападут, легко прочитывается слабо скрываемая угроза нанести ядерный удар первыми если что. И главное ужасно не просто то, что больной и закомплексованный человек все это говорит, а то что этот урод реально держит руку на ядерной кнопке. И что теперь эта безумная фраза, брошенная в публичный язык, становится легитимным аргументом и будет воспроизводиться в бесчисленных речах множества других сумасшедших или готовых радостно изображать из себя сумасшедших, доводя всю страну и дальше до психоза, агрессии и нетерпимости

Эль Мюрид:

Вкратце выступление Путина на Валдае можно в очередной раз охарактеризовать как "доктор снова где-то потерял таблетки". Органическая неспособность Путина к элементарному связному выражению своих мыслей и полное отсутствие любых сдерживающих мотивов постоянно приводит к таким казусам: даже вполне разумная вещь, как официальное заявление о неприменении первыми ядерного оружия по форме подается в абсолютно неприемлемом виде. Какие мученики, какие жертвы агрессии? О чем он вообще? Мученики - это, вообще-то говоря, дело добровольное. В нашем случае речь может, скорее, идти о заложниках. Но тогда и фраза будет звучать совершенно иначе. Очень и очень знакомо: "...И пусть кто-то попробует стрелять в людей. За которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ..."

Евгений Ихлов:

Всех взволновала валдайская фраза Путина: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут [смех в зале], потому что даже раскаяться не успеют».

Услужливая память подсказала предыдущие путинские перлы [жемчужины - идиш]: "«А зачем нам такой мир, если там не будет России?» и особенно путинский ответ озабоченному миром во всём мире Явлинскому, сказанные на приёме с проигравшими кандидатами в конце марта: — Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы подошли к той грани, за которой может случится война? — Да, понимаю. Но мы победим..."...

И мы понимаем, что ядерной державой руководит маньяк, допускающий гибель человечества - как средство спасения душ своих поклонников... И ничто и никто не может его остановит...

Аркадий Сухолуцкий:

То что эта тема постоянно присутствует, проговаривается, обсуждается, не забывается, не уходит на задний план, говорит нам о чём?.. Что это вполне реальная картина грядущих событий. Ну а как же иначе - «если звезды загораются в небе значит это кому-нибудь нужно».

Максим Дбар:

Это дефицит аргентинского кокаина животворящего на них так действует или потеря Афона чудодейственного? Эпитеты, впрочем, можно поменять местами. Даже, если это лишь игра в сумасшедшего, то так и на такие темы играть можно только с поехавшей кукушкой

Александр Рыклин:

"Путин пообещал не наносить ядерный удар первым"...

Медленно пятимся назад, смотрим в пол, часто кланяемся и бубним:"Спасибо, царь-батюшка, спасибо, царь-батюшка, спасибо, царь-батюшка"...

А как за дверь вышли, там уж тикать, что есть мочи и всех встречных предупреждать, чтобы подальше от палат держались, потому что государь, который и прежде умом не шибко был крепок, теперь уже совершенно помутнел рассудком...

Владимир Варфоломеев:

Читаю про сегодняшнее выступление Путина и вспоминаю характеристику, которую ему в своё время дал Немцов.

Алексей Табалов:

Если честно, то старик Путин, сегодня дал жару своими суждениями про рай и ядерные удары. Прав был Борис Немцов относительно него - «он <сумасшедший> Владимир Путин, чтоб вы поняли». После сегодняшних его заявлений это должны понимать все у кого хоть как-то соображалка работает. Интересно, готовы ли запутинцы последовать в рай вслед за ним?

Николай Руденский:

В Америке многие считают, что у президента Трампа не все в порядке с головой, и не прочь подвергнуть его соответствующему обследованию. Пока эта идея не пользуется достаточной поддержкой, чтобы перейти в практическую плоскость. Думаю, однако, что если бы Трамп публично объявил, что в результате мировой ядерной войны американцы отправятся прямиком в рай, а их враги просто сдохнут, ситуация резко изменилась бы.

Глеб Морев:

Самое классное - смотреть на <обескураженного> Лукьянова, который не знает куда себя девать, начинает ерзать на стуле и следующими вопросами совершенно явно прощупывает степень безумия своего собеседника.

Иван Стариков:

Для характеристики нашего нынешнего всего хватит двух коротких цитат.

«А мы жертвы агрессии. И мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют.»

"И ждать, когда помрет Его Величество -

Или когда он спятит окончательно,

Что более вероятно, но менее замечательно".

Но не обязательно считать президента безумным, чтобы огорчаться происходящему.

Алексей Ковалёв:

Самое ценное в спиче Путина на Валдае про «мы в рай, а они сдохнут» — это выражение лица несчастного ведущего Фёдора Лукьянова рядом с ним на сцене, который вынужден зачем-то до сих пор изображать «хорошую» мягкую силу, типа вменяемое лицо российской внешней политики, но в новом мире, в котором можно делать и говорить вообще что угодно, даже заведомую и откровенную ложь и ересь, обмазываться прилюдно калом, и тебе не только за это ничего не будет, но и рейтинг поднимется.

Ксения Ларина:

Посмотрела валдайскую чучхе.

Нет, он не сумасшедший, он умело и профессионально подверстывает историю под свою идеологию. И очень он хочет нравиться миру. И как ему помогает Федя Лукьянов , которого я помню как независимого и жёсткого международного эксперта. А теперь Федя на Валдае исполняет роль денщика, как Песков в Кремле. Да, у Путина есть целый полк денщиков , готовых «нести пургу» по первому сигналу.

Ужасное зрелище - этот Валдайский зал, который внимает этой пурге иржёт над путинскими шутками.

Когда он сказал ,что «после ядерного удара мы попадём в рай, а они сдохнут» - зал заржал одобрительно.

Вообще он ведёт себя как властелин мира, как тот самый чаплинский диктатор , жонглирующий глобусом.

Но мир - не воздушный шар.