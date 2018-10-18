Россия без мира

Чего добивается от Запада Владимир Путин? Правда ли заяление Путина: "Мы никаких проблем не создаем?" Что ждет россиян в связи с конфронтационным курсом Кремля? Какова цена санкций и контрсанкций? Почему снова падает уровень жизни в РФ?

Выступление президента РФ перед участниками Международного дискуссионного клуба "Валдай" обсуждают оппозиционные политики член Политкомитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг , Константин Боровой ("Западный выбор").

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 18 октября в 19:05.