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Лицом к событию

Россия без мира

В.Путин выступает в Сочи 18 октября 2018 г.

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Чего добивается от Запада Владимир Путин? Правда ли заяление Путина: "Мы никаких проблем не создаем?" Что ждет россиян в связи с конфронтационным курсом Кремля? Какова цена санкций и контрсанкций? Почему снова падает уровень жизни в РФ?

Выступление президента РФ перед участниками Международного дискуссионного клуба "Валдай" обсуждают оппозиционные политики член Политкомитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг , Константин Боровой ("Западный выбор").

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 18 октября в 19:05.

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