Родителям обвиняемых по делу "Сети" не согласовали шествие в Москве

Власти Москвы отказались согласовать маршрут шествия с родственниками обвиняемых по делу сообщества "Сеть" и организации "Новое величие". В руководстве столицы сослались на то, что демонстрация в поддержку арестованных помешает пешеходам и нарушит права граждан, сообщает ОВД-Инфо.

Организаторы акции планировали пройти от станции метро "Тургеневская" до здания Федеральной службы безопасности на Лубянке 28 октября. Власти столицы предложили альтернативный маршрут далеко от городского центра. Родители обвиняемых подали ещё одну заявку на проведения шествия.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Илья Шакурский и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.

10 сентября Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому и Арману Сагынбаеву предъявили окончательное обвинение. Им вменяют в вину создание террористического сообщества.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.