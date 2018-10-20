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В Краснодаре прошел пикет в поддержку адвоката Михаила Беньяша

Краснодар, пикет в поддержку адвоката Михаила Беньяша, 20 октрября 2018. Фото: Яна Антонова

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В Краснодаре в субботу, 20 октября, прошел пикет в поддержку арестованного адвоката Михаила Беньяша. Пикет проходил за городом, в лесу, в так называемом Кленовом сквере, куда мэрия обычно направляет оппозиционеров с пикетами и митингами. Добраться на общественном транспорте туда непросто, поэтому на пикет собралось всего 30–35 человек. Акция прошла спокойно, без задержаний.

В понедельник Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляцию на арест Михаила Беньяша, которому правоохранители инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти, сообщила активистка Яна Антонова корреспонденту Радио Свобода.

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