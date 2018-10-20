В Краснодаре прошел пикет в поддержку адвоката Михаила Беньяша

В Краснодаре в субботу, 20 октября, прошел пикет в поддержку арестованного адвоката Михаила Беньяша. Пикет проходил за городом, в лесу, в так называемом Кленовом сквере, куда мэрия обычно направляет оппозиционеров с пикетами и митингами. Добраться на общественном транспорте туда непросто, поэтому на пикет собралось всего 30–35 человек. Акция прошла спокойно, без задержаний.

В понедельник Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляцию на арест Михаила Беньяша, которому правоохранители инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти, сообщила активистка Яна Антонова корреспонденту Радио Свобода.