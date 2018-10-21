Протест ценой жизни. Студент пытался покончить с собой из-за реформы МФТИ

Летом Радио Свобода освещало протесты студентов МФТИ (Физтеха) против реформ вуза и системы контроля в студенческом городке. В середине октября эта история получила неожиданное и жесткое продолжение. Один из студентов попытался совершить самоубийство, обвинив в этом администрацию учебного заведения. Самоубийство удалось предотвратить.

Б. (имя и фамилия студента известны Радио Свобода) был недавно отчислен из МФТИ, в ночь с 15 на 16 октября на его странице "ВКонтакте" появилась предсмертная записка, в которой он винил в случившемся администрацию учебного заведения и во многом повторял требования летних студенческих протестов.



Мотивом своего поступка студент назвал желание выступить "против авторитаризма, против постоянного контроля жизни студентов и нежелания считаться с их интересами и нуждами". "Я обязан умереть […], чтобы быть может немного, но вы испугались за свое кресло", – писал Б. Вскоре запись пропала с его страницы и на ней появилось сообщение, что он жив. Но многие студенты скопировали предсмертную записку, поэтому из соцсети она не исчезла, и этот инцидент на Физтехе продолжает обсуждаться.



Один из студентов МФТИ рассказал Радио Свобода, что Б. пытался спрыгнуть с корпуса прикладной математики. В прошлые годы это здание неоднократно использовалось теми, кто хотел свести счеты с жизнью. "Самое южное из учебных зданий МФТИ. Фиолетовая высотка, получившая среди студентов меткое прозвище "чернильница", видна почти из любой точки студгородка", – описывается корпус на сайте Физтеха. Подняться на крышу этого здания Б. не дали охранники, тогда он поехал в Москву, где его перед прыжком сняли с крыши.

...запугивание отчислением и уголовными делами, психологический прессинг

В независимом профсоюзе преподавателей МФТИ в произошедшем винят администрацию вуза. "Понятно, что на него повлияли и какие-то другие события в жизни, но очевидно, что общая его удрученность в том числе спровоцирована ненормальными отношениями студентов и преподавателей Физтеха с администрацией", – считает Андроник Арутюнов, преподаватель МФТИ и сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность". "То, что политика администрации МФТИ уже неоднократно приводила к студенческим волнениям и беспокойствам, – это факт. В тексте (послании, которое Б. оставил перед попыткой суицида. – РС) идет речь о том, что администрация делает учебу крайне неприятной. Ограничения доступности корпусов, бесконечные ремонты, полностью задавленное студенческое самоуправление, издевательские условия в общежитиях", – объясняет он.

В послании Б. основную вину возлагал на директора МФТИ по административной работе. На сайте вуза говорится, что этот человек 35 лет отслужил в системе МВД, занимал руководящие должности в полиции подмосковных городов Долгопрудный, Лобня и Мытищи. Арутюнов говорит, что студенты жалуются на его методы, "такие, как с уголовниками и гопниками": запугивание отчислением и уголовными делами, психологический прессинг с попытками склонить к стукачеству. "Еще он – член ученого совета МФТИ. Бывший начальник ОВД в ученом совете – это нечто немыслимое", – добавляет Арутюнов.



В пресс-службе МФТИ рассказали, что Б. поступил в вуз в 2017 году. В весеннюю сессию у него была задолженность по курсу “Многомерный анализ, интегралы и ряды”.

"На первой пересдаче летом он получил неудовлетворительную оценку, на вторую пересдачу, назначенную на сентябрь, не явился, в результате чего был отчислен за неуспеваемость. Во время учебы на Физтехе с Б. проводили работу психологи внутренней психологической службы института, куда он обращался по поводу личных проблем. После отчисления Б. при материальной поддержке МФТИ был куплен билет до Санкт-Петербурга, где у него проживает бабушка. В день назначенного отправления в Санкт-Петербург на анонимную линию психологической поддержки МФТИ от друзей Б. поступило сообщение, что он планирует добровольно расстаться с жизнью. Внутренние службы немедленно связались с полицией, после чего была проведена работа по предотвращению инцидента. МФТИ находится в контакте с отцом Б., который в скором времени приедет в Россию, чтобы забрать сына домой, в Ригу", – говорится в ответе пресс-службы вуза на запрос Радио Свобода.



Как рассказала суицидолог, кандидат психологических наук Марина Панфилова, месть кому-либо, желание своей смертью доставить неприятности, волнения – нередкий мотив для тех, кто решает свести счеты с жизнью. Вину (или отсутствие вины) администрации вуза в случившемся определить сложно, потому как переход от школьной жизни к студенческой, необходимость сдавать сессии – стрессовый процесс сам по себе.