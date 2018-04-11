Жителя Санкт-Петербурга обвинили в участии в сообществе "Сеть"

В деле так называемого сообщества "Сеть" появился новый обвиняемый - это житель Санкт-Петербурга Юлий Бояршинов. 11 апреля ему предъявили обвинение в участии в террористическом сообществе и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо.

Бояршинов был задержан 21 января в Санкт-Петербурге в ходе антинаркотического рейда. У него было обнаружено 400 грамм дымного пороха. Позже в его квартире прошли обыски. По словам Бояршинова, во время задержания полицейские применили грубую физическую силу. После того, как его заключили под стражу, к нему пришли двое сотрудников ФСБ. Они угрожали Бояршинову за отказ разговаривать с ними. После этого его перевели в СИЗО "Горелово", которое правозащитники считают "пыточным". Бояршинов спит на полу и по словам адвоката находится в плохом психологическом состоянии.

Ранее в ФСБ ответили на обвинения в применении пыток к задержанным по делу о группировке "Сеть" активистам. В ведомстве заявили, что не допускали "нарушения федерального законодательства или иных нормативных актов".

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". О пытках, примененных к ним сотрудниками ФСБ, заявили несколько обвиняемых, а также свидетель по делу –​ Илья Капустин. Он покинул Россию и попросил политического убежища в Финляндии.