Инфляция, которой нет

В 2017 году в России была отмечена рекордно низкая инфляция – 2,5 процента. В течение всего года потребительские цены в стране неспешно росли, за исключением августа и сентября, когда, согласно официальной статистике, сезонная дефляция составила 0,5 и 0,1 процента соответственно. А корреспонденты Радио Свобода все эти месяцы отслеживали стоимость некоторых продовольственных и непродовольственных товаров, чтобы сравнить ее динамику с официальной статистикой. Теперь проект закончен и пора подвести итоги.

В России для эксперимента Радио Свобода были выбраны два города – Москва и Псков. И своя условная потребительская корзина, в которую вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее был включен бензин марки АИ-95. Прогнозы по изменению их цен в России в течение года можно почитать в первом материале на эту тему. В первом полугодии цены "потребительской корзины" Радио Свобода в целом неспешно росли – за исключением картофеля, который дорожал рекордными темпами. Но затем произошло сезонное снижение потребительских цен, которое, впрочем, было весьма недолговременным – в октябре они вновь стали расти.

Мясо

Московские цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, в 2017 году поставили абсолютный рекорд стабильности – в течение всего года в сети универсамов "Алые паруса", например, килограмм самого дешевого мяса (говядина для бульона) стоил чуть менее 470 рублей. Однако в начале января 2018-го его стоимость подскочила сразу на 16 процентов – до 545 рублей. Не исключено, что на таком уровне (из-за ценовой политики торговой сети) она продержится и весь наступивший год.

Несколько иная ситуация в Пскове – за январь 2017 года минимальная цена килограмма говядины выросла на 5,5 процента – с 360 до 380 рублей, но затем она снизилась к концу мая до 340 рублей за килограмм. За июнь говядина подорожала до 380 рублей, потом опять подешевела до 350 рублей за килограмм, а к началу сентября вернулась на самый высокий за год уровень. Ровно столько же мясо стоило как в оставшиеся месяцы года, так и в начале января года наступившего.

​Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в России весьма нестабильны. В начале минувшего года в Москве в день "контрольной закупки" самое дешевое масло стоило 115 рублей за литр, через месяц – уже 119 рублей. Дальше цены начали снижаться – до 95 рублей по итогам марта. С этого самого низкого за год уровня подсолнечное масло опять дорожало – до 106 рублей за литр по итогам октября. Но в начале ноября были объявлены скидки и литр подсолнечного масла можно было купить сразу на четверть дешевле. В следующем месяце скидки, видимо, закончились – рост цены до 102 рублей, но потом опять снижение. В итоге в начале января 2018 года в Москве литр подсолнечного масла удалось купить за 99 рублей (почти на 14 процентов дешевле, чем год назад).

В Пскове доступное в магазине подсолнечное масло подорожало в первый месяц года почти на 23 процента – с 70 до 86 рублей, но затем, наоборот, подешевело – примерно до 82 с половиной рублей. В апреле цены повысились до 99 рублей, за май вновь резко снизились – до 67 рублей за литр, а в июне опять выросли – почти до 80 рублей. На этом же уровне (после небольшого снижения в июле) цены оставались все оставшиеся месяцы 2017 года. Однако к началу января литр масла вновь подешевел – до примерно 66 рублей.

​Сахар

Цены на сахар в России в минувшем году практически не менялись до апреля. В Москве в первом квартале они находились на уровне 53–54 рублей за килограмм. Но в начале апреля сахар в столице заметно подорожал – сразу на 12 процентов. На этом же уровне он оставался к концу первой половины года. За июль же сахар, наоборот, подешевел почти на 10 процентов, в августе его цена не изменилась, а в сентябре она вновь упала весьма значительно – до 41 с половиной рубля за килограмм. На этом же уровне стоимость сахара оставалась до начала января, когда он подорожал сразу на 16 процентов.

Примерно такая же картина и в Пскове, где продукты в целом дешевле: с начала января к концу марта белый сахар подешевел с 43 до 38 рублей. Потом сахар опять подорожал – почти до 39 с половиной рублей, за май цены не изменились, а в июне вновь резко выросли – более чем до 50 рублей за килограмм. Примерно на этом же уровне его стоимость оставалась и в августе, но в оставшиеся месяцы года было отмечено падение цен. В результате в начале наступившего января в Пскове килограмм сахара можно было купить менее чем за 30 рублей – это на 30 с лишним процентов меньше, чем в начале 2017 года.

Молоко

Цены на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента) показывают схожую нестабильную динамику. В Москве с начала года его стоимость продолжала неспешно расти – литр к началу марта подорожал с 67 до 70 рублей. Потом рост цен прекратился и молоко даже немного подешевело – к началу мая до 68 рублей. Но далее оно вновь резко дорожало – сразу на 11 с половиной процентов почти до 76 рублей за литр. В июне цены не изменилась, а за июль и август они опять упали – примерно до 57 рублей за литр. Однако в сентябре был отмечен резкий рост молочных цен – сразу на треть, октябрь изменений не внес. Затем вновь достаточно резкое снижение, в результате в начале января литр молока в Москве стоил примерно 70 рублей.

В Пскове молоко за январь 2017 года, наоборот, подешевело – с 46 до 45 рублей, в феврале и марте цены не изменились. Потом литр вдруг подешевел сразу на 20 процентов – примерно до 35 рублей, но по итогам мая его цена опять выросла почти до 46 с половиной рублей. На этом же уровне молоко удержалось и в июне, но за июль его цена резко упала – сразу на 20 процентов, примерно до 37 рублей за литр. В следующие месяцы года цены на молоко росли и падали, в начале ноября они составили чуть более 37 рублей за литр. В конце года молоко в Пскове вновь начало дорожать – почти до 45 рублей за литр к началу января.

​Картофель

В первом полугодии 2017 года цены на картофель в России показывали рекорды роста, но затем началось сезонное падение. Итак, с начала января в Москве килограмм картофеля к началу июля подорожал почти в три с половиной раза – с 24 до 83 с лишним рублей (это самая высокая цена за год). Но затем подоспел свежий урожай. В итоге за июль цены на картофель рухнули почти на 60 процентов к предыдущему месяцу, до 36 рублей за килограмм, а за август-сентябрь – менее чем до 20 рублей. Примерно на этом же уровне его стоимость остается и сейчас (это на 16 процентов ниже, чем в начале 2017 года).

Примерно так же обстоят дела и в Пскове: за пять первых месяца года картофель там подорожал более чем в три раза – почти до 50 рублей. Однако в период с июня по сентябрь его стоимость резко упала – примерно до 14 рублей за килограмм. Октябрь падение цен прекратил: по итогам месяца картофель вновь подорожал – и сразу более чем на 20 процентов. К январю 2018 года цены на него выросли уже до 19 рублей за килограмм (это более чем на половину дороже, чем в январе 2017 года).

​Хлеб

А вот цены на хлеб, как и на дешевую говядину, в течение 2017 года оставались более чем стабильными. Для мониторинга корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. При этом динамика цен в двух российских городах различна: с начала января за месяц в Москве хлеб подорожал с 27 до почти 29 рублей (на 5,9 процента), затем его цена не менялась.

В Пскове за первый месяц минувшего года хлеб, наоборот, подешевел с 21 до чуть более 20 с половиной рублей (минус 3,8 процента). Но потом цены восстановились и до сих пор держатся на уровне чуть менее 21 рубля за буханку.

​Яйца

Куриные яйца – еще один товар, цены на который отличаются нестабильностью. В Москве стоимость десятка в категории "отборные" за январь 2017 года снизилась более чем на 15 процентов, со 115 до 88 рублей, но к началу марта опять выросла – до 97 рублей. Затем падение до 68 рублей за десяток, и новый рост – сразу до 105 рублей. Примерно на этом же уровне (104 рубля за десяток) цены на яйца оставались в мае и июне. За июль десяток вновь прибавил в стоимости 3 рубля, скинув к началу октября 1 рубль. Но затем цены на яйца выросли сразу на 2,4 процента. После небольшого снижения их стоимости в ноябре десяток вновь подорожал до 107 с половиной рублей к началу января.

В Пскове иная картина: за первый месяц минувшего года яйца подешевели с 64 до 55 с половиной рублей (минус 13,4 процента), но за февраль они вновь резко подорожали – почти до 69 с половиной рублей за десяток. Затем началось падение цен – уже к началу июня стоимость десятка яиц снизилась до чуть более 46 с половиной рублей. К началу июля они вновь подорожали – примерно на два рубля, но к концу месяца опять подешевели – до 45 с половиной рублей за десяток. К началу октября цены на яйца вновь резко выросли – до 63 рублей 70 копеек, но затем началось их снижение. В результате к началу января 2018 года их десяток в Пскове подешевел примерно до 49 рублей (это на четверть меньше, чем год назад).

Бензин

Автомобильное топливо в России, как правило, продолжает дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть. С начала января к началу июля в Москве цены на бензин повысились на 6 с половиной процентов – с 38 рублей 30 копеек до 40 рублей 80 копеек за литр. Июль стал приятным исключением: на АЗС, которую отлеживает корреспондент Радио Свобода, стоимость литра бензина не изменилась, на этом же уровне он остался и в августе. Но затем возобновился плавный рост с 40 рублей 95 копеек в сентябре до 41 рубля 60 копеек в начале января. Таким образом, бензин в Москве за год подорожал на 8,6 процента. В Пскове же подорожание бензина было менее заметным: за первую половину года его цена выросла на 3,9 процента – с 38 рублей примерно до 39 рублей 50 копеек за литр, еще на 30 копеек или на 0,7 процента бензин подорожал в июле. В августе рост цены остановился, на уровне чуть менее 39 рублей 80 копеек за литр его стоимость оставалась и в сентябре. За октябрь топливо вновь подорожало – сразу на 3 процента, но в ноябре неожиданно подешевело – сразу на 1,7 процента, примерно до 40 рублей 30 копеек за литр. Ниже уровня 41 рубля бензин в Пскове стоит и сейчас.

Официальная статистика

В декабре в России, согласно сообщению Федеральной службы государственной статистики, продолжился рост потребительских цен – по итогам месяца они увеличились на 0,4 процента. Таким образом, инфляция в стране была отмечена во все месяцы года за исключением августа (рекордное падение цен сразу на 0,5 процента) и сентября, когда дефляция в стране составила 0,1 процента. В целом за 2017 год, согласно официальной статистике, потребительские цены выросли всего лишь на 2,5 процента.

В декабре, согласно данным Росстата, среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции значительно подорожали огурцы и помидоры – на 24,6 и 20,8 процента соответственно, виноград – на 7,7 процента, бананы – на 4 процента. При этом апельсины, наоборот, подешевели на 5,7 процента, чеснок, свекла и орехи – в пределах от 0,3 до 1,7 процента.

В группе рыбопродуктов на 3,3 процента выросли цены на икру российских лососевых рыб, на 0,8 процента – на рыбу разделанную лососевых пород, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла. Среди других продовольственных товаров маргарин, национальные сыры и брынза подорожали на 1,1 процента, печень говяжья, молоко питьевое цельное пастеризованное, сырки творожные, глазированные шоколадом, – на 0,7 процента.

В то же время отмечалось снижение цен почти на все виды макаронных изделий и круп. Так, крупа гречневая стала дешевле на 3,8 процента, горох и фасоль – на 1,4 процента. Вместе с тем цены на пшено возросли на 0,6 процента. На 0,2–0,6 процента стали дешевле мясо птицы, свинина бескостная, мука пшеничная, консервы овощные, шоколад, конфеты шоколадные и водка.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2017 года составила 3749,6 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,8 процента (с начала года – на 1,6 процента).

Люди статистике не верят

Вслед за рекордным снижением инфляции в 2017 году опустились и инфляционные ожидания российских граждан, отмечают в Центральном банке страны. К концу декабря прошлого года оценка ощущаемой россиянами скорости роста цен составила 10 процентов, что является минимумом за всю историю наблюдений с апреля 2010 года. Для сравнения: в декабре 2016 года ожидаемая инфляция была значительно выше – 14,8 процента. Тем не менее отмеченный показатель в четыре раза превышает официальный уровень темпов роста потребительских цен.

Снизился и прогнозируемый годовой рост цен. По ожиданиям населения, товары и услуги в 2018 году подорожают на 8,7 процента. "На протяжении второго полугодия 2017 года продолжилось постепенное снижение уровня обеспокоенности российских граждан ростом цен, причем как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе", – отмечается в документе Центробанка России.

"Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе – все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад. И третье – товары ежедневных покупок, прежде всего плодово-овощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен или когда цены меньше растут", – так прокомментировала исследование Центрального банка России его глава Эльвира Набиуллина.