Эрдоган: убийство Хашогги было заранее спланированным

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги было умышленным и заранее спланированным.

Выступая в турецком парламенте, Эрдоган заявил, что Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября по политическим мотивам. Президент Турции убежден, что время и место убийство журналиста были спланированы заранее. В убийстве, по словам Эрдогана, участвовали две группы саудовцев. В состав одной из них входили девять человек, включая генералов и других официальных лиц. Группа из трех человек, по словам президента Турции, за день до убийства осматривала лес недалеко от Стамбула - предположительно, в поисках места, где можно было бы захоронить останки. Заранее были выведены из строя также камеры наблюдения в консульстве.

Теперь Анкара рассматривает дипломатические меры против Саудовской Аравии.

Эрдоган назвал важным шагом тот факт, что Саудовская Аравия на днях официально признала, что Хашогги действительно был убит. Однако у Турции остались вопросы к Эр-Рияду - в том числе о том, по чьему указанию действовали люди, убившие журналиста, почему заявления саудовской стороны противоречили друг другу и наконец - что случилось с телом убитого. По словам Эрдогана, Турция вынесет эти вопросы на рассмотрение международного сообщества. Президент Турции призвал провести судебный процесс над виновными в убийстве не в Саудовской Аравии, а в Стамбуле.

При этом Эрдоган подчеркнул, что верит в заинтересованность короля Саудовской Аравии Салмана в тщательном расследовании убийства. О принце Мохаммеде бин Салмане - которого критиковал Хашогги и люди, близкие к которому, по утверждениям прессы, причастны к убийству - он не упомянул.

Джамаль Хашогги - известный саудовский журналист, который в последние годы жил в США и критиковал руководство Саудовской Аравии - исчез 2 октября после того, как зашел в здание саудовского консульства в Стамбуле. В турецкой прессе появились сообщения, что он был убит на территории консульства, а его тело расчленено. Расследовать исчезновение журналиста призвали США и Евросоюз. На прошлой неделе Саудовская Аравия официально признала, что Хашогги был убит на территории консульства, однако настаивает, что это произошло случайно, в результате драки. Виновных пообещали наказать.

Эти объяснения страны Запада считают недостаточными. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство выступает за тщательное расследование обстоятельств гибели журналиста. Турция и Саудовская Аравия ранее создали совместную следственную группу.