Президент США Дональд Трамп пообещал защищать права трансгендеров и других сексуальных меньшинств так же, как и права всех остальных людей, передает Reuters.

Его заявление последовало за публикацией статьи в The New York Times, в которой говорилось, что американская администрация намерена добиться того, чтобы половая принадлежность человека закреплялась за ним при его рождении навсегда. Это означало бы, что далее в течение всей жизни он не смог бы изменить пол в своих документах. Критики опасаются, что реализация этой инициативы может ограничить права тех, чьи представления о своем поле не совпадают с официальной документацией.

В августе прошлого года Трамп восстановил отмененный Бараком Обамой запрет на службу трансгендеров в армии. Спустя несколько месяцев суд в США заблокировал это решение главы Белого дома. Тем не менее, в марте 2018 года Трамп все же подписал приказ, существенно ограничивающий для большинства трансгендеров возможность нести военную службу.

Ранее в этом месяце назад жители Нью-Йорка получили право указывать в своих личных документах третий – "неопределенный" пол, помимо мужского и женского. Соответствующий законопроект подписал мэр города Билл де Блазио.