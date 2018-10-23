В Вашингтоне началось расследование по делам о педофилии в церкви

Генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин во вторник объявил о начале расследования сексуальных преступлений, которые, как утверждается, совершили католические священники местной епархии. Об этом пишет Washington Post.

Закон позволяет прокурору подавать жалобы против некоммерческих организаций и требовать в отношении них санкций — вплоть до ликвидации, сообщает издание. Расин напомнил, что закон требует от некоммерческих организаций "работать ради общественного блага", а сокрытие сексуального насилия над детьми "явно не в интересах общества", сказал прокурор.

Расследование инициировано после многочисленных обвинений в педофилии, выдвинутых в адрес католического духовенства в США и по всему миру. Скандал начался с публикации в августе доклада большого жюри Пенсильвании. Согласно документу, служители католической церкви более 70 лет тем или иным образом изнасиловали более тысячи детей.

Публикация доклада стала причиной, по которой ранее в этом месяце архиепископ Вашингтона кардинал Дональд Вюрл ушел в отставку после 12 лет службы. Его предшественник Теодор Маккэррик, занимавший должность вашингтонского архиепископа до 2006 года, в июне был исключен из Коллегии кардиналов из-за подозрений в сексуальном надругательстве над подростком. Предполагается, что событие произошло несколько десятилетий назад в Нью-Йорке.

В сентябре папа римский Франциск призвал высокопоставленных католических епископов со всего мира приехать в Ватикан, чтобы обсудить меры защиты детей от сексуальных домогательств со стороны служителей церкви. Встреча пройдет с 21 по 24 февраля следующего года.