Eni вышла из проекта с "Роснефтью" на шельфе Черного моря

Итальянский энергетический концерн Eni вышел из проекта с российской государственной компанией "Роснефть" по поиску углеводородов на шельфе Черного моря. Как рассказал "Интерфаксу" сотрудник аппарата правительства России, сейчас также "обсуждаются условия временной приостановки" проектов на шельфе Баренцева моря.

По его словам, выход Eni из проекта с "Роснефтью" состоялся ещё в марте 2018 года после завершения бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на шельфе Черного моря.

Eni и "Роснефть" заключили соглашение о разведке и разработке нескольких участков на шельфе Баренцева и Черного морей в 2012 году. Итальянский концерн получил в них треть.

В мае источники "Коммерсанта" сообщили, что проекты Eni и "Роснефти" по геологоразведке приостановлены из-за антироссийских санкций. В российской компании тогда опровергли эту информацию. В Eni завили, что "будут выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции".

Летом 2017 года США приняли очередной пакет санкций в отношении России, которые накладывают ограничения на неамериканские компании, финансирующие проектыроссийского нефтегазового сектора.