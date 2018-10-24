Роскосмос пока не нашел страховщика пуска ракеты "Союз" к МКС

Ни одна компания не приняла участия в тендере по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" на Международную космическую станцию. Он намечен на 18 ноября. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на тендер на сайте госзакупок.

Начальная цена договора составляла более 116 миллионов рублей. Роскосмос планировал застраховать пуск более чем на три миллиарда рублей. Однако ни одна страховая компания не подала заявку на участие в тендере.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10", на борту которого находился экипаж из двух человек,потерпела крушение во время пуска с космодрома Байконур 11 октября. Экипаж сумел эвакуироваться и не пострадал. Роскосмос рассматривает версию повреждения ракеты на этапе сборки.

Этот запуск был застрахован на 4 миллиарда 650 миллионов рублей.