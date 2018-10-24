В Швейцарии расследуют дело о шпионаже со стороны России

Правительство Швейцарии разрешило возбудить уголовное дело в отношении двух россиян. Их подозревают в политическом шпионаже.

По версии следствия, предполагаемые сотрудники российской разведки собирались организовать хакерскую атаку на лабораторию радиологического и химико-бактериологического анализа Министерства обороны Швейцарии в городе Шпиц. Эта лаборатория участвовала в расследовании отравления в английском Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Кроме этого, россиян, против которых возбудили уголовное дело, считают причастными к хакерской атаке на Всемирное антидопинговое агентство с целью получить сведения по делу о применении допинга в российском спорте.

Предполагаемые российские шпионы были задержаны в Нидерландах еще весной этого года. Позднее их выслали из страны. Власти Швейцарии на назвали имена подозреваемых. Однако, по данным расследовательской группы Bellingcat, это могут быть агенты Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых под именами Александр Петров и Руслан Боширов подозревают в Великобритании в отравлении Скрипалей.

Месяц назад США, Великобритания, Нидерланды и еще несколько стран обвинили военную разведку России в кибератаках по всему миру. Москва все обвинения отвергает.