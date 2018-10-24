Осужденного за госизмену ученого Лапыгина отказались помиловать

В Тверской области комиссия по вопросам помилования рекомендовала не помиловать 78-летнего ученого Владимира Лапыгина, осужденного на семь лет по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на журналистку Зою Светову.

Комиссия не нашла "обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования". Президенту России Владимиру Путину рекомендовали не удовлетворять ходатайство ученого. В прошлом году комиссия также отказалась помиловать Лапыгина.

В сентябре 2016 года суд в Москве приговорил сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина к 7 годам лишения свободы. Следователи утверждают, что ученый передавал за границу секретную технологическую информацию. Сам Лапыгин вину не признает. Он утверждает, что работал в научно-исследовательском институте по совместительству и к государственным секретам доступа не имел.

В феврале 23 ученых обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они просили помиловать Лапыгина. По их словам, пребывание в колонии строгого режима для пожилого человека равносильно смертному приговору. В марте Владимир Лапыгин сам подал прошение о помиловании на имя президента. Правозащитный центр "Мемориал" признал Лапыгина политическим заключенным.