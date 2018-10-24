Саратовским пенсионерам повысили прожиточный минимум на 288 рублей

Саратовская областная дума приняла закон о повышении прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей до 8278 рублей в месяц. Такое решение было принято после скандала с региональным министром занятости и труда Натальей Соколовой, которая заявила, что пенсионерам для жизни достаточно получать три с половиной тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

В начале октября министр Соколова была уволена после публикации в сети её спора с местным депутатом Николаем Бондаренко. На видео чиновник заявила, что трех с половиной тысяч рублей в месяц "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей" пенсионеров.

Депутат предложил министру в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, составляющий в области 7241 рубль. При этом, согласно данным статистики, в сентябре минимальный набор продуктов жителю региона обошелся бы в 3162 рубля. Соколова от предложения отказалась, сославшись на "статус министра" и необходимость "сохранять подвижность и работоспособность", но вызвалась составить меню для Бондаренко.

"Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!" – заявила министр труда Саратовской области.

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