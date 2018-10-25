Министерство иностранных дел России прокомментировало присуждение премии имени Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это решение "политизированным решением". "На каком основании оно было принято и как мотивировалось, мне лично неизвестно", — сообщила Захарова.

Вручение премии прокомментировал так же вице-спикер российской Госдумы Пётр Толстой. Он назвал это решение "необоснованным и хамским". "Мы с европейцами все дальше и дальше расходимся в оценках ", — сказал он. Слова представителя МИД и Госдумы цитируют агентство ТАСС.

О вручении премии имени Сахарова "За свободу мысли" Сенцову стало известно сегодня. Он был номинирован на премию самой крупной политической фракцией Европарламента — Европейской народной партией. Ее представители отметили, что "де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму", а также за то, что "он стал символом примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими властями на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы".

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил в интервью "Настоящему времени", что его подзащитный сможет узнать о премии только из письма кого-то из родных или знакомых, которое может идти две недели.

Олег Сенцов отбывает наказание в российской колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе на Крайнем Севере России. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Он вынужден был прекратить ее через 145 дней в связи с угрозой принудительного кормления.

Президент Украины Петр Порошенко комментируя вручении премии Сахарова Сенцову заявил, что уверен, что это решение приблизит освобождение режиссера. Его слова цитирует агентство "Интерфакс".