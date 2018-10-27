Живое и мертвое. Галина Сидорова – о "культуре" власти

В последнее время все чаще замечаю у Владимира Путина какой-то особенно пустой, отсутствующий взгляд – на фото, на видео с мероприятий, где он солирует. Караул вроде еще не устал (тот же генерал Виктор Золотов бодрячком), а вот царь, похоже, утомлен. Раньше можно было бы сказать: "Подловили фотографы". Сейчас фотографы, если и подлавливают Путина, то на другом – дежурят, дабы не пропустить момент, когда у национального лидера на лице промелькнет подобие живой улыбки. Только вот улыбка все чаще похожа на гримасу, а не на восхищение радостью бытия.

Может, оттого, что часто врет? И судя по всему, врет, не задумываясь, насколько убоги подсунутые денщиками аргументы, выставляющие вождя нации совсем уж в безумном свете. Одна история с туристами Петровым и Бошировым чего стоит: по версии, обнародованной самим Путиным, – "ничего криминального"; по фактам, добытым журналистами, вполне на "особо тяжкое" тянет – с отравлениями, разоблачением и переобуваниями из горе-бизнесменов в Мишкина и Чепигу, героев России и ее ГРУ.

Устаревшие идеи – как сорняки. Прорастают под солнцем, пока не найдутся желающие и смеющие их выкорчевать. Кремлевская политика (что внешняя, что внутренняя) видится мне огромным русским полем, на котором колосятся такие сорняки. А те, кто волею судеб и недальновидных решений предшественников оказались у власти, методично засеивают прожорливой гадостью все новые грядки, следя, чтобы не выросло на них свежее, полезное, жизнестойкое. Да еще пытаются убедить сограждан, что ничего другого на родной почве не приживается. Сами ничего иного не умеют – и другим делать не дают. Настолько не дают, что даже фамилия "Навальный" застревает у них как кость в горле.

Правитель вознамерился поквитаться со своими мнимыми обидчиками и утянуть "в рай" в качестве мучеников всю страну

Мы словно перенеслись на полвека назад в эпоху холодной войны с Западом, с высокой вероятностью ядерного апокалипсиса, даже "Першинги" из моего детства пригодились. Жутковато наблюдать, как политическое поле засаживают мертвыми "культурами". Пытки и тюрьма за мыслепреступление – чем не отсылка к сталинским временам, когда сажали за то, что человек не то что не совершил, даже не успел подумать; а если успел или настучали, что он успел, – расстреливали? Времена нынче не такие кровожадные, любят повторять противники исторических параллелей. Может быть. Но сознание людей калечат столь же эффективно. Вот Дмитрий Киселев, к примеру, на днях поучал академиков от образования насчет того, что "нет эффективного общества без внутренних запретов", мол, пришла пора их для граждан разработать. "В своей недавней программе я прямо поставил задачу сузить свободу слова в России", – напомнил любимый пропагандист Путина, пояснив, что поводом стала новость о съемках комедии о блокадном Ленинграде, которую, впрочем, еще никто, в том числе и сам Киселев, не видел. А зачем смотреть? Был бы повод – что запретить, всегда найдется.

В 1930-е годы советских граждан хотели низвести до уровня среднестатистического быдла. Сегодня то же самое проделывают с запутинцами. Власти Дагестана объявили конкурс на лучшего доносчика: кто из жителей республики обнаружит самое большое количество сообщений об экстремистских публикациях в соцсетях, тому достанется популярный в нашем "антиамериканском" народе iPhone. С особым рвением культивируют пытки. Эту "культуру" теперь прививают не только в тюрьмах, но и к правозащитникам в мирной жизни. Могут, к примеру, увезти в лес, раздеть, избить и запугивать расправой над членами семьи, как это недавно случилось в Ингушетии с сотрудником международной правозащитной организации Amnesty International Олегом Козловским.

Еще одна "культура" из прошлого – лицемерие. Любезное разрешение – неформальное, естественно, – ночью показать по Первому каналу фильм об Александре Галиче к столетию барда, которого советская государственная машина в попытке растоптать, уничтожить буквально вышвырнула из страны. В то время как потомки тех тюремщиков сегодня издеваются над голодавшим 145 дней Олегом Сенцовым и устраивают судилище над Кириллом Серебренниковым и его коллегами.

Сам-то Путин никого не пытает – он только лжет. То про незадачливых гэрэушников, то вот во время последнего "Валдайского форума" про 700 заложников, которых боевики якобы пленили целыми семьями в результате нападения на лагерь беженцев в районе Эль-Бахры в Сирии, в их числе 10 американцев, да еще показательно казнили 10 человек. Последняя информация, похоже, особенно озадачила Пентагон. Представитель военного ведомства подтвердил, что атака боевиков действительно имела место. Но в Пентагоне нет информации ни о большом количестве заложников, о которых говорил президент России, ни о том, что среди них были американцы.

По словам Путина, Россия не боится конфликта с другими странами, а ее граждане "готовы отдать жизнь за Отечество". Россия не будет первой наносить ядерный удар, но готова нанести его в ответ. При этом "мы как мученики попадем в рай. А те, кто нанес удар по России, – "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Порой люди сходят с ума. Ученым еще предстоит понять, почему это происходит, какой механизм в мозгу неожиданно дает сбой. Подросток из Керчи настолько возненавидел мир, что покончил с собой, прихватив на тот свет два десятка сверстников и преподавателей. Можно ли было это преступление предотвратить? Глобализация, колумбайн, американцы виноваты – кивают телевизионные головы вслед за вождем. А что если слетевшим с катушек молодым людям становится невмоготу от того фейкового "живого", что творится вокруг них, и они устраивают этот кошмар тоже в надежде попасть в рай, раз уж при жизни помучились? Правитель вознамерился поквитаться со своими мнимыми обидчиками и утянуть "в рай" в качестве мучеников всю страну – будет ли кому впоследствии поспорить, кто виноват: глобализация, Пентагон, "Першинги"? Поразмышлять, почему, в конце концов, не остановили? Будет ли кому вспомнить строки Пушкина: "Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда"?

Галина Сидорова – московский журналист

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