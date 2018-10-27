В Петербурге арестовали участника "бессрочного протеста"

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 15 суток участника "бессрочного протеста" Сергея Беляева по обвинению в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об этом сообщает правозащитный портал "Медиазона".

Беляева задержали в минувший четверг за то, что активист якобы ругался матом в общественном месте. Он провел ночь в отделении, а утром узнал, что его обвиняют уже в нарушении на акции. Его адвокат заявил, что судья в Дзержинском суде Петербурга был "вообще не в курсе" изменения статьи.

Стихийное движение "Бессрочный протест" возникло после прошедшей 9 сентября всероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Его участников регулярно задерживают и судят.