Заместителя прокурора Башкирии арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Сам Горбунов, которого отправили в следственный изолятор, вину не признает, сообщают российские информационные агентства.

Следственный комитет совместно с ФСБ задержали Горбунова накануне в Московском аэропорту Шереметьево, когда тот пытался покинуть страну. Его сообщником следствие считает начальника башкирского управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью Артура Шаретдинова.

Вместе они получили от первого заместителя главы администрации города Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей, считают в Следственном комитете. Источник ТАСС связывает дело Горбунова с делом замглавы администрации города Александра Филиппова, которого обвиняют в мошенничестве с расселением аварийного жилья.

Также сообщалось, что на днях Олег Горбунов ушел в отставку по собственному желанию. В Генпрокуратуре заявили, что Горбунов вышел на пенсию за выслугой лет в пятницу, в день своего задержания.