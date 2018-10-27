В Петербурге полиция не стала штрафовать за антипутинский плакат

В Петербурге около станции метро «Василеостровская» неизвестный попытался завязать драку в активистом «Бессрочного протеста» и порвал его плакат. Стоявший в пикете активист Евгений Мусин рассказал об этом корреспонденту портала ОВД-Инфо.



На плакате, который держал Мусин, было написано: «Президент преступник номер один», «Спецслужбы бандиты номер один», «Правительство лгуны номер один». Поблизости ходил мужчина, раздававший листовки «за Путина». Он несколько раз подходил к пикетчику, предупреждая его о возможных "проблемах", после чего вырвал из рук Мусина плакат и порвал его.

Полицейские задержали обоих и доставили их в отдел полиции.

Мусин рассказал, что его выпустили с протоколом об административном нарушении, что я якобы на улице выражался нецензурной бранью и на замечания не реагировал. Штраф не наложили. Полицейский сказал ему тихо, на ухо, что у сотрудников патрульно-постовой службы такая практика — при задержании они должны составить хотя бы какой-то документ, рассказал Мусин.



На активиста и порвавшего плакат мужчину составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Порвавшего плакат оштрафовали на 500 рублей и отпустили из отдела полиции.