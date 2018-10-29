В Латвии мэр оштрафован за выпуск издания на русском языке

В Латвии мэр Резекненского края Монвидс Шварц был оштрафован за издание муниципальной газеты на русском языке, сообщает Delfi. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обязало его уплатить 70 евро.

Два года назад Шварц и другие депутаты местного законодательного органа выделили бюджетные средства на то, чтобы перевести на русский язык издание "Новости Резекненского края". Это было расценено как незаконная растрата имущества муниципалитета.

Ранее латвийский регулятор уже штрафовал местных парламентариев за аналогичное нарушение.

Ранее власти страны заявляли, что реформа, направленная на постепенный отказ от русскоязычного образования в школах страны, не оставит шансов для распространения предполагаемой российской пропаганды и дезинформации.