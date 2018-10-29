В Татарстане задержали активиста "Открытой России"

-В Татарстане мужчины, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали члена движения "Открытая Россия" Дмитрия Егорова. Это произошло в понедельник на перроне вокзала города Зеленодольск, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Свои действия сотрудники правоохранительных органов объяснили поручением Центра по противодействию экстремизму.

Дмитрий Егоров выступает против строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново недалеко от Казани. Летом сотрудники "Центра Э" вручили ему предостережение от проведения публичных акций в неустановленных местах.

Полицейские также попросили активиста не распространять наклейки в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который тогда держал голодовку в российской колонии.