Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Татарстане задержали активиста "Открытой России"

Пикет "Открытой России" в Казани, архивное фото

Смотреть комментарии

-В Татарстане мужчины, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали члена движения "Открытая Россия" Дмитрия Егорова. Это произошло в понедельник на перроне вокзала города Зеленодольск, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Свои действия сотрудники правоохранительных органов объяснили поручением Центра по противодействию экстремизму.

Дмитрий Егоров выступает против строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново недалеко от Казани. Летом сотрудники "Центра Э" вручили ему предостережение от проведения публичных акций в неустановленных местах.

Полицейские также попросили активиста не распространять наклейки в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который тогда держал голодовку в российской колонии.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG