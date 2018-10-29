Суд поддержал запрет на пронос фототехники в СИЗО

Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск члена Общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева, который оспаривал запрет на пронос фотоаппарата на территорию следственного изолятора "Лефортово".

Иск был подан против администрации изолятора. В августе начальник лефортовского СИЗО Алексей Ромашин запретил Еникееву пронести с собой фотоаппарат. Правозащитник хотел зафиксировать нарушения правил содержания арестованных – в частности, то, что санузлы в камерах не отделены перегородкой. Ромашин мотивировал запрет тем, что "закон разрешает фиксировать исключительно нарушения нормативных правовых актов".

Как отмечали юристы "Команды 29", федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" разрешает членам ОНК фото- и видеофиксацию при посещении исправительных учреждений.