В Москве член ОНК подал в суд на начальника "Лефортово"

В Москве член общественной наблюдательной комиссии оспорит в суде запрет начальника СИЗО "Лефортово" на использование фототехники. Евгений Еникеев считает действия начальника изолятора незаконными. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на юристов "Команды 29".

В августе Еникееву запретили пронести фототехнику для того, чтобы зафиксировать нарушения при содержании заключенных. Начальник "Лефортово" якобы заявил, что в СИЗО нарушений нет, а значит, фотографировать ничего нельзя.

Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" разрешает членам ОНК фото- и видеофиксацию.