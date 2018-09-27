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В Москве член ОНК подал в суд на начальника "Лефортово"

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В Москве член общественной наблюдательной комиссии оспорит в суде запрет начальника СИЗО "Лефортово" на использование фототехники. Евгений Еникеев считает действия начальника изолятора незаконными. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на юристов "Команды 29".

В августе Еникееву запретили пронести фототехнику для того, чтобы зафиксировать нарушения при содержании заключенных. Начальник "Лефортово" якобы заявил, что в СИЗО нарушений нет, а значит, фотографировать ничего нельзя.

Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" разрешает членам ОНК фото- и видеофиксацию.

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