Авианосец "Адмирал Кузнецов" получил повреждения при аварии в доке

Единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил повреждения из-за инцидента с плавучим доком ПД-50, который затонул в ночь на 30 октября.

Как сообщил ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, на авианосец упал кран, с высоты примерно 15 метров. В результате есть повреждения на корпусе и палубе. Но они, по словам Рахманова, не затронули "жизненно важного" оборудования. Масштаб повреждений оценивается, добавил он.

Плавучий док - ПД-50, где проходил ремонт "Адмирала Кузнецова", затонул в Мурманске в ночь на вторник. Инцидент произошел из-за внезапного скачка напряжения в электросети во время спуска корабля на воду. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что после ЧП пропал без вести один человек.

В медицинских учреждениях города ранее сообщили, что четверо пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в реанимации.

Министерство обороны России подписало контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" в апреле 2018 года. Планировалось, что корабль будет готов к концу 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что на ремонт и модернизацию российского авианосца, который участвовал в операции в Сирии, потратят около 60 миллиардов рублей.