Суд в Эквадоре отклонил жалобу Ассанжа на новые правила проживания

Суд в Эквадоре отклонил иск основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на новые условия проживания на территории посольства страны в Лондоне, которые установила дипмиссия. Суд считает, что министерство иностранных дел Эквадора вправе определять правила проживания для Ассанжа. Его адвокаты собираются обжаловать это решение. Об этом сообщает DW.

Две недели назад Эквадор обязал основателя WikiLeaks, проживающего в посольстве страны в Лондоне, следовать строгому набору бытовых правил, а также потребовал от него отказаться от политических заявлений. Согласно новым правилам, Ассанж, в частности, должен сам оплачивать счета за медицинские услуги и телефонные звонки, а также тщательнее убирать за своим котом. Прокурор посчитал, что нахождение Ассанжа в дипмиссии уже обошлось стране в 6 миллионов долларов.

Адвокат основателя WikiLeaks Кардос Поведа назвал перечисленные условия "тюремными" и заявил, что любое их нарушение может привести к прекращению права Ассанжа на политическое убежище в Эквадоре. Новый президент Эквадора Ленин Морено ранее подтвердил, что его правительство ведет переговоры с британскими властями о том, чтобы Ассанж покинул посольство страны в Лондоне.

Основатель WikiLeaks укрылся в эквадорском посольстве после того, как британский суд постановил выдать его Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. Сейчас эти обвинения сняты, однако Ассанж отказывается покидать посольство, опасаясь возможной экстрадиции в США. Американские власти подозревают Ассанжа в сговоре с Россией против интересов США. Он отрицает связи с Москвой, однако ранее стало известно, что в прошлом году Россия разрабатывала план бегства Ассанжа из Великобритании, но отказалась от него из-за политических рисков.