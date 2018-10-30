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У берегов Индонезии водолазы ищут "черные ящики" Боинга-737

На месте катастрофы у берегов Индонезии, 29 октября 2018

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Индонезийские водолазы утром во вторник возобновили поиски обломков самолёта и черных ящиков упавшего в море самолета. "Боинг-737 MAX 8" новейшей модификации, принадлежащий индонезийской компании Lion Air, упал в море утром в понедельник. Погибли 189 человек – все находившиеся на его борту. Причина катастрофы выясняется.

Индонезийский рынок пассажирских авиаперевозок – один из наиболее динамично развивающихся в мире, однако рейтинг безопасности полетов индонезийских компаний, по оценке агентства Reuters, небезупречен.

Нынешняя катастрофа названа "второй по трагическим последствиям" в истории местной авиации. Авиадиспетчеры потеряли связь с экипажем через 13 минут после его вылета из аэропорта Джакарты.

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