У берегов Индонезии водолазы ищут "черные ящики" Боинга-737

Индонезийские водолазы утром во вторник возобновили поиски обломков самолёта и черных ящиков упавшего в море самолета. "Боинг-737 MAX 8" новейшей модификации, принадлежащий индонезийской компании Lion Air, упал в море утром в понедельник. Погибли 189 человек – все находившиеся на его борту. Причина катастрофы выясняется.
Индонезийский рынок пассажирских авиаперевозок – один из наиболее динамично развивающихся в мире, однако рейтинг безопасности полетов индонезийских компаний, по оценке агентства Reuters, небезупречен.
Нынешняя катастрофа названа "второй по трагическим последствиям" в истории местной авиации. Авиадиспетчеры потеряли связь с экипажем через 13 минут после его вылета из аэропорта Джакарты.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.