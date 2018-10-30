В Петербурге задержали участников акции "Бессмертный ГУЛАГ"

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух участников акции памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ". Активисты якобы стояли слишком близко друг к другу.

Ещё несколько участников акции пытались задержать за отсутствие регистрации в Петербурге. Задержанных доставили в отдел полиции.

Акция памяти жертв политических репрессий под названием "Бессмертный ГУЛАГ", организованная молодежным движением "Весна" проходит 30 октября в нескольких городах России. Активисты стоят в одиночных пикетах с плакатами репрессированных.