В Барнауле защитника "интернет-экстремистов" обвинили в терроризме

В отношении общественного защитника барнаульских подследственных по "экстремистским" статьям Аркадия Маркова возбуждено уголовное дело о терроризме. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалий" рассказал один из подзащитных Маркова Андрей Шашерин.

По мнению собеседника портала, это может быть связано с активной позицией обвиняемого, который консультировал жителей Барнаула по юридическим вопросам и пытался доказать незаконность назначения психолого-психиатрических экспертиз активистам Андрею Шашерину и Антону Ангелу.

Сам Марков рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалий", что из-за его общественной и депутатской деятельности в Псковской области в отношении него уже возбуждались уголовные дела об экстремизме, однако они были в итоге прекращены, а он сам получил право на реабилитацию. Теперь активист снова оказался в статусе обвиняемого.

На адвоката "барнаульских экстремистов" Романа Ожмегова также подано заявление в Следственный комитет. Проверка проводится по жалобе полицейских, которые 14 сентября пытались насильственно поместить его подзащитного Антона Ангела в психиатрическую клинику. Ангел и Ожмегов рассказали, что в помещении больницы произошла потасовка, в ходе которой оба они получили травмы. По их словам, они не причинили полицейским никакого вреда.

Жалоба адвоката на действия полицейских пока осталась без ответа. При этом по жалобе полицейских уже начал работать Следственный комитет.