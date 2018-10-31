В Чебоксарах задержали семиклассника за акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

В Чебоксарах полицейские задержали семиклассника за участие в акции "Бессмертный ГУЛАГ", посвященной жертвам политических репрессий. Активист стоял у городского железнодорожного вокзала с плакатом "В Чувашии проживал Гефс Карп Федорович кондуктор товарного поезда. Расстрелян: 29.05.1938 г."

Когда акция началась, к активисту подошел человек в штатском, который показал удостоверение сотрудника правоохранительных органов. После этого школьника забрали в отделение полиции. По словам активиста, правоохранители отобрали у него телефон и называли "навальнёнком", который выходит на митинги за 500 рублей. Школьника отпустили после того, как за ним приехали родители и дали объяснения.

30 октября в Санкт-Петербурге полиция задержала двух участников акции "Бессмертный ГУЛАГ". Один из активистов якобы нарушил порядок пикетирования, а у другого не было регистрации.

Акция памяти "Бессмертный ГУЛАГ", организованная молодежным движением "Весна", прошла 30 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Красноярске, Чебоксарах, Костроме и Кургане.