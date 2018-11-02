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В Челябинске завели дело из-за надписей про пенсионную реформу

Акция против пенсионной реформы, архивное фото

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В Челябинске против пятерых активистов возбудили уголовное дело о вандализме из-за изображений и рисунков с критикой повышения пенсионного возраста в России. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Международной правозащитной группы "Агора" Андрея Лепехина.

Активистов задержали 6 октября и доставили в полицию, откуда отпустили только на следующий день. Они пожаловались в прокуратуру на действия сотрудников МВД, но жалобу в ведомстве отклонили и сообщили, что их самих теперь обвиняют в вандализме.

Поводом для возбуждения дела послужили изображение человека в костюме и короне и пенсионерки, а также сопровождавшие их надписи "Наша бедность – их прибыль" и "Пенсионная реформа". Их нанесли на трансформаторную будку.

​В октябре президент России Владимир Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе. Возраст выхода на пенсию поэтапно вырастет до 65 лет для мужчин, а для женщин – до 60 лет.

Пенсионная реформа вызвала акции протеста по всей стране. Их участников регулярно задерживают.

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