В Москве задержан подросток по подозрению в изготовлении бомбы

В Москве сотрудники полиции в пятницу задержали 16-летнего подростка по подозрению в изготовлении взрывного устройства. Задержанный мог общаться с подозреваемым в организации взрыва в здании Федеральной службы безопасности в Архангельске, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В доме подростка прошел обыск. Полицейские обнаружили взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Утром 31 октября в Архангельске в здании местного управления ФСБ подорвал себя 17-летний студент, который в социальных сетях использовал псевдоним Валерьян Панов. Мотивом своих действий он назвал то, что "ФСБ фабрикует дела и пытает людей". В результате взрыва он погиб, также были ранены трое человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.