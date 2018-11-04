“Портал Зарядье”. Эфир в 18.05

Почему одни люди считают парк Зарядье, построенный на месте разрушенной гостиницы “Россия”, достижением Москвы эпохи управляемой демократии, а другие полагают, что это фальшивый проект, который противоречит исторической правде развития города?

Исследовательский и выставочный проект “Зарядьеология”, сделанный силами студентов и сотрудников Высшей школы урабнистики. Зарядье как аттакцион, диснейленд и место симуляков культуры. Географические и исторические натяжки проекта. Образ Родины и ландшафтный дизайн. Художники-акционисты и рабочие-гастрабайтеры за кулисами Зарядья.

Кураторы выставки "Портал Зарядье" Михал Муравски, антрополог архитектуры (Лондон-Варшава-Москва), и Дарья Кравчук, арт-критик; исследователь Руслан Гребениченко, художники Мария Кремер, Александра Портянникова, Ариадна Арендт; модератор проекта Яна Сидикова.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова