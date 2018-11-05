14-летний лицеист Ярослав Васильев, задержанный 4 ноября в Москве, обратился в полицию по факту избиения. Его задержали без объяснения причин в воскресенье, 4 ноября, после "Русского марша", посадили в затонированный автозак, где, по его словам, пытались отобрать телефон, выкручивали руки и несколько раз ударили.

Молодой человек – активист так называемого уличного "Бессрочного протеста". Это движение стихийно образовалось в Москве, Санкт-Петербурге и других городах после сентябрьских акций Алексей Навального против повышения пенсионного возраста. Объединившиеся активисты разных взглядов и возрастов теперь регулярно собираются в разных точках города, устраивают акции и флешмобы. Полиция не менее регулярно пресекает эти мероприятия. Изначально участники "бессрочки" требовали отмены пенсионной реформы, отставки правительства и президента, а также роспуска Роскомнадзора.

В сентябре и октябре Ярослава Васильева уже задерживали во время уличных акций. 4 ноября из полиции его отпустили без протокола. Подросток убежден, что интерес правоохранительных органов к нему связан с его протестной активностью.

В интервью Радио Свобода Ярослав Васильев рассказал подробнее о своем задержании и о том, почему он участвует в протестных мероприятиях:

– Меня задержали после "Русского марша", когда митинг уже закончился, у памятника военным интернационалистам. Я уходил в сторону метро вместе с активистами АНС (Ассоциация народного сопротивления - РС), с активистами "Бессрочного протеста". Подъехал автозак с номером 0549, обогнал нас немного. Вышло трое сотрудников полиции. Они были в форме, у них были автоматы "Калашниковы" укороченные, насколько я помню. У одного точно не было значка. Подошли выборочно, выбрали меня, сказали, что я должен с ними пройти и начали уводить в сторону этого автобуса, не предъявив документов, не представившись, не пояснив требований. Через несколько минут после моих уговоров, они все-таки представились, меня затолкали в этот автозак и отвезли буквально на несколько метров, сделали небольшой круг и пересадили в другой автозак. Скорее всего, им не понравилось, что в этот момент их снимали журналисты, и они засняли номер автозака.

Начали бить меня по голове ладонью и выкручивать кисти рук, душить и всячески угрожать

Меня пересадили в автозак, у которого, насколько я понял, даже не было номеров. Когда меня под конвоем переводили в другой автозак, я краем глаза увидел, что нет номера. Изнутри он был полностью затонирован, не было видно, что на улице происходит, как будто вместо окон черные пластины. Я успел оповестить родителей, что меня везут в Арбатское ОВД, потому что они между собой переговаривались об этом. После этого сотрудник в штатском вместе с сотрудниками полиции, насколько я понял, начали вырывать телефон. На мои требования прекратить (я не хотел отдавать личные вещи, они не имели на это права), они начали вырывать его, бить меня по голове ладонью и выкручивать кисти рук, сами руки выкручивать, душить и всячески угрожать. Все это продолжалось около минуты и после того, как у меня уже вырвали телефон, я уже был на полу этого автозака. В итоге все-таки они ушли вместе с этим телефоном и начали пытаться каким-то образом получить доступ к нему, узнать какую-то информацию. Сквозь решетку краем глаза я наблюдал. Вроде бы ничего у них толком не получилось. Всю поездку, все полчаса, они как-то пытались прочитать какие-то сообщения, которые приходили (они высвечивались до ввода пароля).

Спустя полчаса, когда мы приехали в Арбатское ОВД, телефон мне отдали, сотрудники вели себя так, как будто ничего не происходило, как будто они не избивали меня, не наносили побоев. Дружественно общались. Я связался с моими товарищами, они передали в СМИ, что происходило со мной.

Ярослав Васильев вышел из ОВД "Арбатское", 4 ноября 2018:

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– Как вы объясняете такой интерес к вам со стороны полиции? Это случайное задержание, или была установка?

– Уверен, что это было неслучайное задержание. Потому что на тот день задержали всего лишь четверых человек, помимо меня. Это были организаторы "Русского марша". Меня конкретно выслеживали на этом автозаке. Именно в этот автозак 0549 меня уже один раз забирали. Это была такая спецоперация по перехвату меня уже после митинга. Связываю я это с тем, что 22 сентября на территории, прилегающей к Арбатскому ОВД, я с "Бессрочным протестом" участвовал в шествии, растянул баннер в поддержку свободы политзаключенных. По этому делу они тоже многих активистов забирали без объяснения причин.

– Я правильно понимаю, что из ОВД вас отпустили без протокола и без каких-либо претензий?

– Да, отпустили только с протоколом о доставлении. Протокол они ни на меня, ни на родителей составлять не стали. Как я понял, это из-за того, что информация о нанесении побоев вышла в чаты "Бессрочного протеста". И я сам им сообщил, что все это пойдет в СМИ. Созвонился с правозащитниками. После этого они решили, что они не будут составлять протокол на родителей, как обычно они это делали по 5.35 КОАП (РС – "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Мне просто совесть не позволяет отсиживаться дома

​– Вы планируете предпринимать какие-то действия в связи с тем, что вас избили?

– Да, мы написали заявление сразу, как только родители прибыли, по факту избиения. Побоев мы в тот день снимать не стали, потому что они наносили их так, чтобы они не были видны как минимум в первый день. Мне правозащитники порекомендовали подождать как минимум день, может быть, что-то проявится конкретно в растяжениях, когда мне выкручивали руки. Возможно, это можно будет снять и приложить потом уже к делу. В перспективе можно еще в какие-то инстанции обращаться.

​– Почему вы вышли на "Русский марш" и выходите с какими-то еще акциями?

– Мне просто совесть не позволяет отсиживаться дома. Это самое главное, что мною движет обычно. Ну, и какие-то конкретные события меня выводят на улицу. В первую очередь меня не устраивают и политические заключенные, и репрессии со стороны государства, не устраивают социально-экономическая ситуация, и внешняя политика от начала до конца.

Акции "Бессрочного протеста", сентябрь 2018

​– Вы считаете, что таким уличным протестом можно донести свою позицию до власти, до тех, кто принимает решения?

– Тут дело в массовости, на самом деле. Но все-таки раз за "Бессрочный протест" принялись сотрудники ФСБ, наверное, им как-то это не нравится, и они хотят прекратить наши акции. Может быть, считают это угрозой. То есть донести, чтобы они как-то поняли и осознали, конечно, невозможно.

Когда я увидел видео с протестов, поведение сотрудников полиции по отношению к мирным протестующим, меня это просто ввело в бешенство

​– В какой момент вы сказали себе, что больше не можете на это смотреть, хочу выходить, хочу в этом принимать участие?

– Наверное, когда я увидел видео с протестов, увидел поведение сотрудников полиции по отношению к мирным протестующим, меня это просто ввело в какое-то такое бешенство. Я не мог просто так на это смотреть. Естественно, это стало таким спусковым крючком, что я хочу выходить. Я имею в виду прошлогодние протесты, которые были на Пушкинской, которые инициировал Алексей Навальный. Активно я с прошлого года выхожу я на протесты.

– Как ваши родители относятся к этому?

– Относятся хорошо, на самом деле. Единственное, что им не нравится, что меня часто задерживают. Но это, я считаю, не совсем моя вина. В целом, поддерживают.

​– Никаких проблем у вас не возникло в школе, в университете, где вы сейчас учитесь. Как там относятся?

– Вроде бы все нормально. Единственное, что сотрудники, как я понял, ФСБ приходили по месту учебы и брали на меня характеристику с преподавателей, с директора. Больше я ничего не знаю. Возможно, еще что-то делали. Но так мне конкретно ничего не доносили, ничем не угрожали и, надеюсь, не будут.