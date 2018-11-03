На подростка из Москвы завели два дела после взрыва в Архангельске

В отношении задержанного накануне подростка, предположительно знакомого с подозреваемым в организации взрыва в здании ФСБ в Архангельске, возбуждены два уголовных дела.

Источник агентства "Интерфакс" заявил, что речь идет о таких статьях, как незаконное приобретение и хранение взрывчатки, а также изготовление взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что задержанному подростку шестнадцать лет; сегодня собеседник "Интерфакса" заявил, что ему четырнадцать. В квартире на улице Свободы, где он проживает, накануне прошел обыск, изъяты электронные носители и гаджеты.

Обвинения должны быть предъявлены в течение двух суток.

Утром 31 октября в Архангельске в здании местного управления ФСБ подорвал себя 17-летний студент, который в социальных сетях использовал псевдоним Валерьян Панов. Мотивом своих действий он назвал то, что "ФСБ фабрикует дела и пытает людей". В результате взрыва он погиб, также были ранены трое человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.