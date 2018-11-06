Опубликованы аудиозаписи Петрова, оправданного по делу "русской мафии"

Издание The Insider опубликовало аудиоматериалы, которые, как оно утверждает, свидетельствуют о близости недавно оправданного в Испании по делу так называемой "русской мафии" предпринимателя Геннадия Петрова к чиновникам и бизнесменам из окружения Владимира Путина.

Как утверждает издание, оно получило доступ к более чем тысяче записей телефонных переговоров Петрова, которые содержатся в следственном деле.

The Insider опубликовал несколько фрагментов "прослушек", сделанных в 2007 году. В них Петров и его знакомые - как правило, бизнесмены, ряд которых, по утверждениям издания, связаны с организованной преступностью - обсуждают высокопоставленных чиновников, в том числе Юрия Ковальчука, Александра Бастрыкина, Германа Грефа, Анатолия Сердюкова и Игоря Сечина. Из аудиозаписей можно сделать вывод, что Петров был знаком с этими людьми и мог в той или иной мере оказывать влияние на принимавшиеся ими решения.

Как отмечает The Insider, из аудиозаписей, в частности, следует, что Петров был акционером банка "Россия", что он лоббировал назначение Бастрыкина главой Следственного комитета и поддерживал дружеские отношения с экс-министром обороны Анатолием Сердюковым.

Непосредственно Владимир Путин в разговорах практически не упоминается.

18 октября суд в Испании оправдал 17 человек, подозреваемых в причастности к деятельности так называемой "тамбовско-малышевской" преступной группировки, в их числе Петрова и депутата Госдумы Владислава Резника. При этом суд отметил в своем постановлении, что "коммерческие операции, в которых участвовали фигуранты дела по поручению Петрова, были очень странными, подозрительными и часто лишенными экономической логики, что характерно для отмывания денег". Однако этого оказалось для суда недостаточным для того, чтобы признать преступность этих деяний и считать, что данные лица принадлежат к преступной группировке. Решение суда может быть обжаловано.

Радио Свобода неоднократно писало об испанском деле "русской мафии".