За все английское против всего французского. Кто похитил детей в Камеруне

На западе африканского государства Камерун вооруженные сепаратисты вечером 4 ноября, как стало известно сегодня, похитили 79 школьников пресвитерианской школы в возрасте 11-17 лет и трех учителей, включая директора. Повстанцы, добивающиеся независимости для двух западных англоязычных регионов преимущественно франкоязычной страны, не хотят никакого выкупа, а требуют для начала закрыть в округе все учебные заведения, где ведется преподавание на французском языке.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой повстанцы заставляют похищенных подростков называть свои имена и имена родителей. Члены группировки, совершившей преступление, называют себя "Мальчиками Амбы" – что напоминает о названии государства, которое сепаратисты хотят создать на западе Камеруна – "Амбазония". На видео мальчики говорят также, что не знают, где они находятся, а удерживающие их вооруженные люди заявляют, что освободят похищенных, как только добьются появления нового англоязычного государства.

На западе Камеруна сейчас разворачивается массированная военно-полицейская операция по поиску взятых в заложники детей. Один подросток, которому удалось избежать похищения, спрятавшись под кроватью, рассказал журналистам, как быстро развивались события, когда повстанцы вошли в его школу:

"Одного из моих друзей, еще полуспящего, они абсолютно безжалостно избили. Все, о чем я мог думать – что мне нужно просто молчать и не шевелиться. Они пригрозили расстрелять некоторых из нас – сперва всех больших мальчиков, которых они отдельно окружили. А маленьких они сразу увели куда-то".

В прошлом году в Камеруне в результате вооруженного противостояния между армией и повстанцами были убиты сотни мирных жителей. В двух провинциях Камеруна на западе страны действуют около 10 повстанческих англоязычных группировок с вычурными названиями, вроде "Красные драконы" или "Тигры свободы", нападающих не только на представителей власти, полицию и военных, но и на собственных гражданских, отказывающихся поддерживать идею их вооруженной борьбы. Несколько учителей в прошлом году были убиты за отказ выполнить приказы партизан о закрытии школ, в том числе англоязычных (некоторые боевики хотят парализовать весь регион и прекратить работу всех правительственных учреждений). Около 100 учебных заведений были подожжены.

На прошлой неделе англоязычные боевики напали на группу рабочих на государственной каучуковой плантации на юго-западе Камеруна, отказавшихся исполнять их приказы о невыходе на работу, и отрубили им всем пальцы на руках. Днем ранее в тех же краях был убит американский миссионер Чарльз Трумэн Веско. 19 октября неизвестные боевики похитили 5 школьников двуязычной школы в одном из соседних сел. Об их судьбе до сих пор ничего не известно.

Особого накала напряжение в Камеруне достигло в начале октября, после очередного переизбрания, в седьмой раз, и опять на семилетний срок, на президентских выборах 85-летнего Поля Бийя, правящего страной с 1982 года и считающегося на протяжении десятилетий одним из худших диктаторов Африки, наряду с оставленным недавно Робертом Мугабе или Теодором Обиангом Нгемой Мбасого. Вскоре после выборов камерунские военные разогнали несколько мирных демонстраций англоязычных активистов, преподавателей и провинциальной интеллигенции, протестовавшей против давления со стороны франкоязычного большинства и "маргинализации англофонов", составляющих примерно 20 процентов населения.

Территория современного Камеруна в ходе "Гонки за Африку" была захвачена немцами и с 1884 года провозглашена германским протекторатом. Во время Первой мировой войны в 1916 году она была занята англо-франко-бельгийскими войсками и в 1922 году поделена между Британской империей и Францией. Независимость Французский Камерун получил 1 января 1960 года, а Британский Камерун – в феврале 1961 года, причем после сложного референдума. В результате голосования преимущественно мусульманское население северной части Британского Камеруна высказалось в пользу присоединения к соседней Нигерии, в то время как большинство христиан юга колонии высказались в пользу интеграции с основным Камеруном, ставшим федеративной республикой. В бывшей французской части колонии сохранялись французское право и система образования, в англофонных регионах – британские.

В 1972 году из федеративной республики Камерун был преобразован в унитарную – и в областях, населенных англоязычным меньшинством, официальные власти стали насаждать французский язык, культуру и законы. Правящий Камеруном уже 36 лет Поль Бийя, когда-то учившийся в нескольких французских университетах, в том числе в Сорбонне, на протяжении всего своего правления считается одним из самых верных союзников Парижа в Африке и строго профранцузским политиком.