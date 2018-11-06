В США началось голосование на промежуточных выборах

В США начались промежуточные выборы, итог которых станет определяющим для остающихся двух лет президентства Дональда Трампа. Несмотря на прогнозы, которые в целом отдают предпочтение демократам на выборах в Палату представителей и республиканцам – в Сенат, интрига сохраняется. Явка избирателей, среди которых ныне прибавилось молодежи и женщин, станет определяющим фактором в новой расстановке политических сил.

О росте в последние годы участия женщин-кандидатов в выборах в Конгресс США свидетельствуют такие данные:

Для завоевания большинства мест из 435 в Палате представителей демократоам необходимо выиграть у республиканцев 23 мандата.

Выборы середины первого срока – рубеж, который почти ни одному президенту не удалось преодолеть без потерь. Но Дональд Трамп уверен, что он – уникальное явление американской истории. Фактически все два года своего президентства Трамп прожил в режиме избирательной кампании. Сразу после выборов 2016 года он устроил "турне победы", по США, созывая многотысячные митинги своих сторонников. В последние дни перед голосованием в Конгресс он проводил по несколько митингов в сутки, зачастую в аэропортах, не сходя с трапа самолета.