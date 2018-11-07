Вашингтон введёт второй пакет санкций против России по делу Скрипалей

Госдепартамент США уведомил Конгресс о невыполнении Москвой условий закона о химическом разоружении. Ко вторнику Россия должна была гарантировать отказ от применения химического оружия и допустить на объекты химической промышленности международных экспертов. Теперь Вашингтон обязан ввести против Москвы новый пакет санкций. Среди потенциальных запретов — прекращение рейсов "Аэрофлота" в США и банковские санкции. И эта тема не должна вызвать споров в разделённом после промежуточных выборов Конгрессе.

Администрация Дональда Трампа решила ввести новые санкции против России после того, как установила, что Москва использовала химическое оружие против живущего в Великобритании полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Против России был применён закон 1991 года о контроле и ликвидации химического и биологического оружия. Он предполагает два этапа санкций против стран-нарушителей. Первый был запущен в августе. Тогда Вашингтон запретил экспорт в Россию товаров и технологий, имеющих отношение к национальной безопасности и химической промышленности и запретил оказывать стране финансовую помощь. США могут:

— Запретить кредитовать Россию американскими банками

— Выступать против финансовой или технической помощи России во всех международных организациях

— Запретить экспорт в Россию любых американских товаров

— Запретить импорт любых товаров из России, кроме еды и сельскохозяйственной продукции

— Приостановить дипломатические отношения или сократить число дипломатов

— Запретить авиаперевозки между странами, подконтрольными правительству России компаниями (речь, в первую очередь, может идти об “Аэрофлоте”)