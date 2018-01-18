"Эти выборы – хамство!"

Движение "Открытая Россия" запускает акцию "СтопПутин", приуроченную к выборам президента в марте 2018 года. Активисты наклеивают стикеры "СтопПутин. Избираюсь как хочу" на билборды с официальной рекламой мартовских выборов в публичных местах. Цель акции – обратить внимание россиян на то, что "выдвижение Владимира Путина в президенты проходит в хамской манере и нарушает все возможные демократические процедуры".

Стикеры "СтопПутин" пытались расклеить более чем в 36 российских городах. Реакция властей была предсказуема: за активистами следили, сдирали стикеры, молодых людей забирали в полицию, выдвигая абсурдные обвинения. В Тамбове активиста Владимира Жилкина удерживали в полиции по подозрению в убийстве. Сейчас все участники акции на свободе.

О целях акции "СтопПутин" Радио Свобода рассказал председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев:

Суть акции – привлечь внимание к тому, во что превратились выборы

– Суть акции – привлечь внимание к тому, во что превратились выборы в нашей стране. Выборы президента используются для того, чтобы просто переназначить одного известного всем человека на эту должность. Все законодательство изменено под нужды этого человека, правящей партии и так далее. Основная цель акции – показать, что никакой объективности на этих выборах, к сожалению, нет. Власти реагируют так – в некоторых регионах, к сожалению, чуть ли не все отделы полиции занимаются тем, что противодействуют активистам, незаконно их обыскивают, ведут за ними наружное наблюдение. То есть уровень противодействия, конечно, совершенно неадекватный. Людей выслеживают в троллейбусах, в маршрутках, досматривают, – рассказал Александр Соловьев.

Его самого, юриста Полину Немировскую и многих других активистов задерживали, но позднее выпустили на свободу. По словам Соловьева, иногда недовольство происходящим высказывали даже полицейские:

Любой желающий может распечатать эти стикеры и наклеить на ноутбук, автомобиль, куда угодно

– В некоторых регионах сотрудники полиции говорили при наших активистах своему начальству, что надоело гоняться за политическими, нужно заниматься нормальными делами. Обычные люди часто удивленно читают наши стикеры, фотографируют их. Акция была запущена к сегодняшнему числу, потому что до выборов остается ровно два месяца, но проводится она бессрочно: любой желающий может распечатать эти стикеры и наклеить себе на ноутбук, на автомобиль, куда угодно.

В Нижнем Новгороде расклеить стикеры не удалось – по словам координатора "Открытой России" Ильи Николаева, всех участников акции забрали в полицию, а стикеры конфисковали:

Хотели узнать, откуда стикеры, куда мы идем, куда хотим их наклеить

–​ Сотрудники полиции проверили у нас паспорта и вместе с наклейками доставили нас в отделение полиции номер 5 города Нижнего Новгорода. В отделении полиции нас продержали практически три часа, взяли с нас объяснения. Хотели знать, откуда стикеры, куда мы идем, что собирались с ними сделать. В рамках объяснения мы воспользовались 51-й статьей Конституции РФ, после чего наклейки, которые были со мной, были изъяты сотрудниками полиции.

В Санкт-Петербурге акция прошла более удачно – как рассказал Радио Свобода координатор петербургского отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров, активистам помогали обычные прохожие:

Я ожидал, что она будет критиковать нас, а она говорит: "У вас край отклеился!"

– Идеология акции связана с тем, что мы считаем эти выборы хамством. Это выборы, где за избирателей заранее решили, кто будет победителем. Под него "зачищена поляна", к выборам допущен только специальный список людей, доступ к СМИ ограничен – все это говорит о том, что это не выборы, а хамство. Мы решили таким образом выразить протест против этого. Если говорить про Петербург, то никаких проблем не было. У нас было достаточно много билбордов, плакатов, на которые мы клеили наклейки. Расскажу о своем опыте, очень интересном. Когда мы наклеивали стикер, рядом стояла женщина в возрасте, и я ожидал, что она будет критиковать нас. Это было в центре города, на Петроградской стороне. Я ожидал, что она скажет что-то негативное, будет ругаться, что мы портим билборд, а она говорит: "У вас край отклеился". В целом реакция одобрительная, и приятно, что нам начали писать люди и спрашивать про макет, то есть это уже пошло в народ. То есть это уже продолжается, пишут люди из разных регионов, просят скинуть макет. Я думаю, чем более навязчивой будет агитация за главное лицо на этих выборах, тем больше таких стикеров будет появляться на улицах, и люди будут выражать свое мнение о том, что происходит. Это будет развивать в людях чувство собственного достоинства, – уверен координатор "Открытой России" из Петербурга Андрей Пивоваров.

В настоящее время ЦИК зарегистрировал 16 кандидатов на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК отказался регистрировать в качестве кандидата в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса", обратился с жалобой в президиум Верховного суда. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Представители оппозиционера назвали недопуск к выборам незаконным. Сам Навальный в твиттере повторил призыв к забастовке избирателей. Акция запланирована на 28 января

Бывший глава компании "ЮКОС", основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский обращался в ЦИК с требованием не регистрировать Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Но ЦИК предупредил Ходорковского "о недопустимости злоупотребления правом на обращение".

Российская общественная организация "Голос", защищающая права избирателей, уже начала вести карту нарушений и выступила с заявлением "О незаконной агитации на телеканалах" в связи с предвыборным периодом в России.