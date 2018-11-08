США расширили санкции против РФ из-за Крыма и Донбасса

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с аннексией Крыма и вмешательством Москвы в конфликт в Донбассе. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Среди фигурантов – двое граждан Украины. Это бывший высокопоставленный сотрудник СБУ Александр Басов, который сейчас занимает пост в самопровозглашённой "ЛНР" и экс-сотрудник украинских спецслужб Андрей Сушко. В чёрный список также внесён бывший командующий ракетными войсками и артиллерией минобороны России Владимир Зарицкий.

В списке попавших под санкции компаний — крымский курорт "Мрия" (одна из компаний "Сбербанка"), санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", "Гарант-СВ", Управляющая компания инфраструктурных проектов, ООО "Южный Проект" и так называемое министерство государственной безопасности "ЛНР".

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отметил в четверг, что ограничения вводятся за поддержку попыток России интегрировать Крым через инвестиции, а также за нарушения прав человека.

В середине октября Волкер заявил, что новые санкции против России будут вводить "каждые 1-2 месяца". По его мнению, санкции остаются эффективным инструментом давления, поэтому их собираются сохранить, а также периодически расширять санкционный пакет.

США впервые ввели санкции против России в ответ на аннексию Крыма в 2014 году. С началом вооруженного конфликта в Донбассе к политическим санкциям добавились и экономические меры. Параллельно с США санкции ввел и Евросоюз. Они, однако, являются предметом споров в ЕС.