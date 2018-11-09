Мэра Махачкалы Гасанова поместили под домашний арест

Суд в Махачкале отправил временно исполняющего обязанности мэра города под домашний арест сроком на 10 суток. Абусупьяна Гасанова подозревают в превышении полномочий, сообщает агентство ТАСС.

Если за 10 дней мэру не предъявят обвинение, арест могут продлить на два месяца, заявили в суде.

Гасанова задержали 7 ноября. В Федеральной службе безопасности заявили, что поводом послужил аукцион на выполнение дорожно-строительных работ. По данным источника "Коммерсанта", врио мэра сделал так, что до конкурса допустили только компанию "Дормост".

Ущерб от действий Гасанова оценивается в 35 миллионов рублей.

Абусупьян Гасанов занял пост градоначальника в январе этого года, когда мэра Махачкалы Мусу Мусаева задержали по делу о хищениях при операциях с земельными участками. В октябре его приговорили к четырём годам колонии.