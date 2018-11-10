Пропавшая активистка краснодарского штаба Навального нашлась

В Краснодаре нашлась сотрудница местного штаба Алексея Навального Вера Холдодная, об исчезновении которой накануне заявили ее соратники.

Несколько активистов написали в фейсбуке, что активистка, которая отсутствовала на работе с понедельника 6 ноября, вышла на связь.

"Её пропажа была связана с тем, что она обнаружила за собой явную слежку и определённое время не могла выйти ни с кем на связь. Пришлось затаиться" - утверждает, в частности, активистка Анна Митренко.

Сторонники Навального в разных городах неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны правоохранительных органов и прокремлевских активистов. Штаб в Краснодаре ранее, в частности, несколько раз подвергался вторжению агрессивно настроенных пожилых людей из так называемых "Отрядов Путина".

В сентябре суд арестовал Холодную на 10 суток из-за видеоролика про акцию против пенсионной реформы 9 сентября. Активистку признали виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.