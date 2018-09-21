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ВИП-кочевники. Рано радуетесь. Прописка – ничто. Эфир в 21:05

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Рано радуетесь.Верховный суд объяснил, что нельзя сажать за репосты. Услышат ли в регионах?

Прописка – ничто. В Москве приставы и спецназ с помощью кулаков и дубинок убеждают жильцов съехать из общежития.

ВИП-кочевники. Журналисты выяснили, как мигрируют по стране чиновники, подбирая под себя все новые должности и распределяя госконтракты среди знакомцев.

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