ВИП-кочевники. Рано радуетесь. Прописка – ничто. Эфир в 21:05

Рано радуетесь.Верховный суд объяснил, что нельзя сажать за репосты. Услышат ли в регионах?

Прописка – ничто. В Москве приставы и спецназ с помощью кулаков и дубинок убеждают жильцов съехать из общежития.

ВИП-кочевники. Журналисты выяснили, как мигрируют по стране чиновники, подбирая под себя все новые должности и распределяя госконтракты среди знакомцев.